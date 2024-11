El primer gran fichaje de Zidane para el Real Madrid está cerrado

Carlo Ancelotti tiene los días contados en el Real Madrid. El técnico italiano acabará la temporada con toda probabilidad, pero esta será su última en el banquillo blanco. Por eso, Florentino Pérez ya está buscando alternativas para convertirse en el nuevo inquilino del Santiago Bernabéu y uno de los nombres destaca por encima de los demás: Zinedine Zidane. El francés podría volver al Madrid.

Sería la tercera etapa del entrenador en el conjunto madrileño y ya habría pensado en el primer gran fichaje. No costaría dinero, ya que el jugador ya se encuentra en la plantilla. Zidane quiere recuperar a Kylian Mbappé, que está teniendo un inicio de temporada complicado, y cree que bajo sus órdenes podría volver a ser uno de los mejores futbolistas del mundo, ese delantero diferencial.

Zidane cree que puede recuperar a Mbappé

Mbappé lleva 9 goles con la camiseta blanca, pero está recibiendo muchas críticas por su falta de rendimiento y su poca ayuda en defensa. El atacante está fallando muchas ocasiones que un jugador como él tendría que marcar con facilidad, mientras que su pasividad defensiva cuando pierde la pelota está dando muchos dolores de cabeza a sus compañeros y a la afición.

En ese sentido, Zidane cree que puede hacer volver a su compatriota al más alto nivel. El Mbappé que maravilló en el PSG y en la selección francesa es el jugador diferencial que el técnico piensa que podría volver si él es el entrenador del Madrid. Ancelotti no está sacando todo el potencial a su delantero, especialmente por la posición donde tiene que jugar, en vez de su demarcación natural.

El jugador no está a gusto

Aun así, Mbappé no está muy a gusto en el Madrid. Su sueño no está siendo como imaginaba y las críticas y la falta de rendimiento le están pasando una mala factura. El atacante tiene un bloqueo mental en el terreno de juego y no sabe qué hacer con el balón en ocasiones. Pierde la pelota y no baja a defender, mientras que tiene oportunidades de gol clarísimas y no las mete dentro. El francés está triste vistiendo de blanco.