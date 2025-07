El Real Madrid acepta la oferta de Arabia por Vinicius y lo traspasa de inmediato si se niega a renovar

El futuro de Vinicius en el Real Madrid empieza a complicarse. Las negociaciones para la renovación de su contrato están completamente estancadas por las altas exigencias que habría puesto el brasileño encima de la mesa, mientras que el club blanco se niega a aceptarlas y subordinarse a los deseos que tiene el jugador. Por eso, no se descarta nada de cara a su continuidad.

De hecho, Arabia Saudí habría vuelto con fuerza para intentar hacerse con los servicios del extremo, incluso para este mismo verano. Teniendo en cuenta que aún no ha decidido ampliar su contrato, en el país saudí creen que hay una oportunidad para ficharlo y están dispuestos a hacer una oferta de 350 millones de euros al Madrid para que los madrileños le abran la puerta de salida.

El Madrid aceptará la oferta de Arabia Saudí por Vinicius si no renueva

De momento, el conjunto blanco no quiere vender a Vinicius, pero si finalmente se negase a renovar, el club no dudaría ni un momento en aceptar esta monstruosa oferta y traspasarlo de inmediato en caso de no llegar a un acuerdo para ampliar su vínculo. El Madrid sabe que sería una oferta irrechazable, a pesar de que tendría que vender a uno de los mejores futbolistas del mundo.

Aun así, y aunque el brasileño decida no renovar y no seguir en la entidad madrileña, está por ver si aceptaría ir a Arabia Saudí, a una liga donde el nivel es mucho menos competitivo que en las europeas, a pesar de que el dinero podría ser un motivo más que convincente para el atacante, teniendo en cuenta que, además de la oferta al Madrid, bañarían de oro al jugador.

Florentino empieza a estar harto del brasileño

Florentino Pérez continúa trabajando en intentar llegar a un acuerdo para la renovación de una de sus estrellas, pero ya ha dejado claro que no aceptará las altas exigencias que están poniendo los representantes de Vinicius en las negociaciones, como ser el futbolista mejor pagado de la plantilla o tener un rol más importante dentro del equipo, es decir, ser el número uno en todo, superando a Kylian Mbappé.