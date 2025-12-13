El Real Madrid encuentra a su Lamine Yamal, es mejor que Mbappé y ya es objetivo del Real Madrid

El Real Madrid siempre mira al futuro, y en esa búsqueda constante de talento precoz ha aparecido un nombre que ya genera consenso en Valdebebas: Lennart Karl. Nacido en 2008, todavía en edad juvenil, el futbolista alemán ha logrado algo al alcance de muy pocos: asombrar en el Bayern de Múnich y convertirse en un fijo en su estructura, rompiendo registros de precocidad y rendimiento.

En el club blanco lo señalan como un perfil incluso más determinante que Kylian Mbappé a su edad y como el “Lamine Yamal” que puede marcar una era.

Una joya precoz con contrato vigilado

Lennart Karl está protegido por el Bayern de Múnich, consciente de que tiene entre manos a una de las grandes perlas del fútbol europeo. Su contrato actual lo vincula al club bávaro hasta 2026, una fecha clave que el Real Madrid ya tiene marcada en rojo. En Alemania trabajan para blindarlo cuanto antes, pero el interés de los grandes de Europa —con el Madrid a la cabeza— complica cualquier escenario de tranquilidad.

El club blanco valora seriamente una ofensiva futura si el Bayern no logra cerrar una renovación sólida. En ese contexto, Karl aparece como una oportunidad estratégica, tanto por edad como por potencial de impacto inmediato y proyección global.

Talento diferencial y encaje en el Madrid de Xabi Alonso

Karl es un atacante eléctrico, vertical y con una capacidad innata para decidir partidos. Puede actuar por ambas bandas, aunque rinde especialmente partiendo desde la izquierda para perfilarse hacia dentro, con una conducción agresiva y un golpeo seco y preciso. Su lectura del juego, impropia de su edad, y su facilidad para generar ventajas en el uno contra uno lo convierten en un futbolista diferencial.

En el sistema de Xabi Alonso, Karl encajaría como extremo ofensivo con libertad para atacar espacios interiores, ideal para un Madrid que busca velocidad, desborde y pegada desde segunda línea. En Valdebebas ya lo contemplan como el sustituto natural de Vinícius si el brasileño decide marcharse libre en 2026, un escenario que preocupa seriamente al club. Lennart Karl no es solo una promesa más. Es un proyecto de estrella mundial, y el Real Madrid ya se mueve para que su próximo gran talento vista de blanco.