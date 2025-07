Borussia Dortmund y Arsenal desencadenan un efecto dominó que saca a Rodrygo del Real Madrid

La continuidad de Rodrygo Goes en el Real Madrid sigue siendo una incógnita. Xabi Alonso no cuenta con él y el conjunto blanco le está buscando una salida, pero de momento, no llegan ofertas que convenzan a los dirigentes madrileños y algunos equipos se están bajando de la carrera por él. Sin embargo, algunos movimientos en el mercado podrían acabar propiciando su marcha del club.

Es el caso de una operación del Borussia Dortmund que podría provocar que un conjunto que estaba interesado en el brasileño y lo había descartado acabe volviendo a por él. Los alemanes están interesados en Leandro Trossard, jugador del Arsenal, por lo que si finalmente el belga se marchara a la Bundesliga, su hueco en el club londinense lo podría aprovechar Rodrygo.

El Dortmund podría ayudar al Madrid con la salida de Rodrygo al Arsenal

A pesar de que el Arsenal ya ha fichado a Viktor Gyökeres para reforzar su ataque, los del Emirates Stadium no permitirán que su plantilla se debilite si se marcha un atacante, por lo que cubrirían la salida de Trossard con otro futbolista y, ahí, podría entrar el brasileño del Madrid. Además, esto permitiría subir considerablemente el nivel del equipo con las altas expectativas que tienen los londinenses para ganarlo todo.

Aun así, el Madrid seguirá pidiendo una cantidad muy elevada para dejar salir a Rodrygo. Florentino Pérez estaría demandando un mínimo de 90 millones de euros para permitir el traspaso del brasileño, una cuantía que varios equipos han negado a pagarse. Aun así, los que siguen interesados, como el mismo Arsenal o el Tottenham, están convencidos de que podrían rebajar estas pretensiones.

El brasileño tiene pie y medio fuera del conjunto blanco

Rodrygo está en la rampa de salida, pero aún no está del todo claro si acabará marchándose o no del Madrid. En el caso de que se quedara, Xabi Alonso ya le dejó claro en su momento que no sería titular habitual y que tendría que ganarse los minutos, algo que el extremo no le acabó de gustar y, por eso, aceptó marcharse del conjunto blanco. Aun así, su salida no está del todo clara.