Florentino Pérez reconoce el error: es tan malo que el Real Madrid lo tiene que regalar, se va gratis

El Real Madrid ha realizado grandes fichajes a lo largo de su historia, pero algunos de ellos también han sido desastrosos. Es el caso de uno de los más recientes que, después de pagar una gran cantidad de dinero por un jugador, se marchará del conjunto blanco con la carta de libertad tras ni siquiera haber debutado con el primer equipo desde su llegada a la entidad madrileña.

Se trata de Reinier Jesus, el centrocampista que aterrizó en el Madrid en enero de 2020. Florentino Pérez pagó 30 millones de euros por él, ya que era considerado una auténtica promesa del fútbol brasileño. Sin embargo, cinco años después, no ha jugado ni un solo minuto con la camiseta blanca y ha ido intercalando cesiones a diferentes equipos, donde tampoco ha acabado de explotar.

El Madrid le dará la carta de libertad a Reinier Jesus

Por eso, el presidente ha reconocido el error y Reinier se marchará gratis, con la carta de libertad, a pesar de que aún le queda un año de contrato. El Madrid no quiere que lo cumpla y necesita quitárselo de encima, como pidió Xabi Alonso a su llegada. Como es evidente, el tolosarra no contaba con él y no lo quería ver ni en pintura, un hecho que se demostró cuando no fue ni llamado a los primeros entrenamientos.

El brasileño habría llegado a un acuerdo con el Atlético Mineiro para dar un nuevo paso en su carrera y encontrar la manera de volver a ser importante en un equipo de fútbol. Sin embargo, el club ya había dejado claro al futbolista que solo lo ficharía si podía conseguir que el Madrid le rescindiera el contrato, ya que no estaban dispuestos a desembolsar un solo euro por él.

El brasileño no ha llegado a debutar con la camiseta blanca

Por lo tanto, Reinier Jesus está viviendo sus últimos días como jugador del Madrid, a pesar de que no ha jugado ni un solo momento con la camiseta blanca y no ha contado en ningún momento para el conjunto blanco. Su fichaje ha sido desastroso, pero cuando se le dé la carta de libertad, se podrá olvidar definitivamente de un fallo garrafal.