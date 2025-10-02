Vinicius está muy molesto, el vestuario cree que se va, se siente engañado dentro y fuera del Real Madrid

Vinicius continúa estando en el ojo del huracán en el Real Madrid. El brasileño es noticia constantemente por sus polémicas, tanto dentro como fuera del terreno de juego, y su continuidad en el conjunto blanco es una completa incógnita. De hecho, en el vestuario algunos ya empiezan a pensar que se va a ir, ya que se siente engañado dentro y fuera de la entidad madrileña.

El jugador empieza a estar muy molesto e infeliz en el Madrid por todo lo que está pasando a su alrededor. Teniendo en cuenta que está siempre en el punto de mira, cualquier gesto o actitud que tenga, sabe que se hablará de ello, por lo que está cansado de todas estas polémicas y problemas que le están surgiendo. A partir de ahí, su futuro en el club blanco se empieza a tambalear.

Vinicius se siente menospreciado y engañado dentro y fuera del Madrid

Además, las negociaciones para su renovación están totalmente estancadas y paradas, más que nada por las altas exigencias que habría puesto el carioca encima de la mesa a partir de sus representantes. Vinicius quiere ser el mejor pagado de la plantilla y volver a recuperar ese rol de líder absoluto, dos aspectos que, ahora mismo, tiene en su poder Kylian Mbappé desde su llegada.

Por eso, el brasileño se siente menospreciado por parte del Madrid, ya que le aseguraron que él siempre sería el mejor y el más considerado, tanto dentro como fuera del campo, pero el fichaje de Mbappé lo echó todo por el suelo. Se siente engañado por Florentino Pérez, ya que el presidente, hace un par de años, le dijo que él era la primera espada en el equipo y nada lo iba a cambiar.

Las negociaciones para su renovación están totalmente paradas

Aunque su contrato acaba en 2027, por lo que aún quedan poco menos de dos años para la finalización de su vínculo con el conjunto blanco, la realidad es que todo podría cambiar en los próximos meses. Si Vinicius no renueva, el Madrid lo podría poner en el mercado el verano que viene para evitar que se pueda ir a coste cero dentro de dos temporadas.