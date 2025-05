El Real Madrid ofrece hasta tres jugadores a la Real Sociedad para abaratar a Zubimendi

El Real Madrid ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada y tanto Florentino Pérez como la dirección deportiva lo están haciendo en sintonía con Xabi Alonso, teniendo en cuenta que el tolosarra se convertirá en el nuevo entrenador del conjunto blanco en los próximos días. Por eso, el vasco está mandando sus peticiones a los dirigentes madrileños de cara a los fichajes.

En ese sentido, Alonso habría pedido el fichaje de Martín Zubimendi, jugador de la Real Sociedad, a pesar de que la operación es muy complicada. De hecho, el centrocampista estaría a un paso del Arsenal, que está dispuesto a pagar su cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Precisamente, el Madrid no quiere depositar esa cantidad y estaría buscando fórmulas para abaratar su coste.

El Madrid ofrece a jugadores para rebajar el precio de Martín Zubimendi

El conjunto blanco podría llegar a ofrecer hasta a tres jugadores a la Real Sociedad para rebajar así el precio del vasco, pero solo iría uno y lo más probable es que lo hiciera en calidad de cedido. Se trata de Endrick, Arda Güler y Jacobo Ramón, tres futbolistas que o no han tenido muchas oportunidades esta temporada o, como el defensa, aún no tienen el nivel suficiente para estar en el primer equipo.

Aun así, la Real se muestra tajante y sigue pidiendo los 60 millones de euros de su cláusula de rescisión, ya que no estaría interesada en ningún jugador del Madrid, más aún si solo pudieran llegar como préstamos y no continuasen más allá de un año en la entidad vasca. Por eso, si los blancos no consiguen hacer cambiar de opinión a su rival en la Liga, lo más probable es que Zubimendi no acabe llegando.

Xabi Alonso quiere reforzar sí o sí el centro del campo

Alonso le ha dejado claro a Florentino que necesita reforzar el centro del campo y quiere un proyecto de jugador como Zubimendi. El vasco sería la elección ideal del tolosarra y cree que supondría un aumento considerable de nivel en la medular, pero el presidente no está dispuesto a pagar tanto dinero por él, ya que piensa que, por esa cantidad, podría encontrar a alguien mejor en el mercado.