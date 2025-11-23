El Real Madrid quiere meter en el vestuario al enemigo de Arda Güler

El Real Madrid no descansa en su búsqueda de un mediocampista que pueda marcar el paso en el nuevo ciclo post‑Modric. Según fuentes cercanas al club, Florentino Pérez ha puesto el foco en Dominik Szoboszlai, centrocampista húngaro del Liverpool, con la idea de reforzar la medular con un perfil de gran talento y carácter. Pero su posible llegada tiene una lectura añadida: podría ser un enemigo deportivo directo de Arda Güler en la plantilla.

Szoboszlai es un mediocampista completo: tiene llegada y visión para jugar cerca del área, gran golpeo desde fuera, talento para distribuir el balón y también una buena resistencia física. Es un jugador que sabe generar desequilibrio, pero también asumir tareas tácticas más disciplinadas. En el Real Madrid, su incorporación no solo apuntaría a cubrir el vacío que dejará Modric, sino a aportar experiencia competitiva, solvencia en partidos exigentes y un perfil de líder joven pero consolidado.

Un pique internacional alimenta la rivalidad interna

La posible llegada del húngaro se vuelve especialmente sensible por la relación que se ha visto entre Szoboszlai y Güler en el plano internacional. En un partido entre sus respectivas selecciones hubo tensión visible y ciertas provocaciones, lo que ha generado una narrativa de “rivalidad latente”. Para algunos en el club, esa dinámica puede convertirse en una ventaja: tener a dos mediocampistas jóvenes, talentosos y competitivos podría elevar el nivel del equipo, siempre que se gestione bien.

Además, su competencia directa podría reforzar el carácter ganador en el vestuario. Con Güler y Szoboszlai peleando por protagonismo, el Madrid ganaría alternativas para distintas fases de los partidos: apertura, ruptura, filtración o posesión. Para Florentino, traer al húngaro sería cerrar una operación con doble valor deportivo y estratégico.

El Liverpool espera una oferta formal por Szoboszlai

No obstante, la operación no será fácil: el Liverpool no parece dispuesto a facilitar la salida del centrocampista, y el precio esperado ronda cifras elevadas. El Madrid tendrá que hacer una oferta convincente si quiere convertir a Szoboszlai no solo en un relevo, sino en parte fundamental del proyecto a medio plazo. Y si lo consigue habrá más que fútbol: será una batalla por el control del nuevo centro del campo blanco.