Aumenta la presión para sentar a Arda Güler por Rodrygo

La temporada del Real Madrid apenas ha comenzado y ya se ha instalado un debate interno que incomoda a Xabi Alonso: ¿debe sentar a Arda Güler para dar más protagonismo a Rodrygo? El técnico vasco ha apostado de forma decidida por el turco, al que considera un futbolista clave para su modelo ofensivo, pero esa elección ha dejado a Rodrygo en un segundo plano que preocupa a su entorno y al propio vestuario.

Incluso dentro del vestuario hay voces que consideran que Rodrygo debe tener más participación. Vinícius, cercano a su compatriota, es uno de los que más ha insistido en que Rodrygo puede aportar desequilibrio y profundidad, especialmente en partidos cerrados.

Xabi apuesta por Arda y Rodrygo se impacienta

El arranque de campaña ha confirmado la intención de Xabi Alonso de construir parte de su juego alrededor de Arda Güler, más participativo, más libre entre líneas y con una capacidad de asociación que encaja en el plan posicional del entrenador. Esa confianza ha reducido de manera drástica los minutos de Rodrygo, que siente que ha pasado del protagonismo a la irrelevancia en cuestión de meses.

Fuentes del club confirman que el brasileño ha trasladado su inquietud y que, si la situación no cambia, estudiará una salida en las próximas ventanas de mercado. No se trata de un pulso público, pero sí de una presión creciente para evitar una pérdida de valor deportiva y económica.

Necesidad de revalorizar a un jugador en declive

Rodrygo no llega a este punto en su mejor momento. Sus números en la presente temporada son discretos, siguiendo la tendencia del tramo final del curso pasado con Ancelotti, donde tuvo dificultades para encontrar continuidad goleadora. Pese a ello, su calidad y su experiencia en Champions siguen siendo argumentos de peso para quienes defienden que debe recuperar protagonismo.

En las oficinas existe otro motivo para aumentar su participación: proteger su valor de mercado. Un jugador joven, internacional y con contrato largo, no puede permanecer en el banquillo sin perder atractivo para potenciales compradores. Xabi Alonso, mientras tanto, se mantiene firme. Para él, Arda encaja mejor en el plan actual. Pero el debate ya está instalado y la presión para que Rodrygo vuelva al foco crece semana a semana.