O Florentino Pérez vende en enero o se va del Real Madrid totalmente gratis

En el Real Madrid crece la inquietud: Antonio Rüdiger podría marcharse gratis si Florentino Pérez no logra convencerlo de renovar en enero. El club blanco teme un desenlace negativo, tras constatar que el central tiene ofertas muy atractivas para abandonar al final de temporada si no hay acuerdo.

Según fuentes del entorno, Rüdiger es consciente de que su contrato expira en junio de 2026 y ve con buenos ojos explorar opciones lucrativas fuera de España. Entre ellas, figuran propuestas multimillonarias desde clubes de Arabia Saudí, dispuestos a ofrecerle un salario muy atractivo para un jugador de su perfil. El central alemán vería con buenos ojos volver a Stamford Bridge, donde vivió uno de los mejores momentos de su carrera futbolística.

Más allá de las lesiones: tensiones y reproches

A este escenario se suma la tensión acumulada por lesiones constantes. Rüdiger ha sufrido altibajos físicos que han minado su continuidad, lo que ha despertado dudas en la directiva merengue sobre su capacidad para rendir a largo plazo. Además, su temperamento ha generado fricciones: su comportamiento antideportivo ha sido señalado tras varios incidentes, entre ellos un fuerte desencuentro con Jude Bellingham, según fuentes extraoficiales.

Chelsea, su antiguo club, ha mantenido el interés por su regreso. Según Fichajes.net, el equipo londinense ya habría hecho una oferta para repatriarlo en enero. Si el Real Madrid vende ahora, evitaría perderlo gratis en seis meses, aunque el precio podría ser muy inferior al que tendría con más tiempo en su contrato.

¿Quién podría reemplazar a Rüdiger?

Si realiza su salida, el Madrid tendrá que actuar rápido. Una opción es apostar por jóvenes centrales como Dean Huijsen, que ya empieza a recibir protagonismo y encaja con el perfil de renovación deportiva. También podrían evaluar otras alternativas en el mercado de invierno o esperar al verano para asegurar un recambio más consolidado.

La decisión entre renovar o aceptar una oferta limitada se ha convertido en uno de los dilemas más importantes para Florentino: ¿arriesgarse a perder a un jugador con impacto defensivo o sacar algo ahora ante la incertidumbre contractual? Las próximas semanas serán decisivas para resolver el futuro de uno de los pilares defensivos del equipo.