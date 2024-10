El Real Madrid se harta y recula: no esperará a David Alaba y en enero solo hay estas 2 opciones

Hay dos cosas y un síntoma que han hecho al Real Madrid cambiar de opinión. La cantera y David Alaba son esos dos asuntos que llaman al club a la urgencia, una alerta que arrastraba una sintomatología preocupante -en juego y resultados- desde que arrancó la temporada y que terminó de explotar en el clásico de LaLiga EA Sports ante el FC Barcelona.

Un elemento clave, fundamental

Por eso el Real Madrid, ahora sí, se plantea seriamente ir al mercado de fichajes de enero para fortalecer la línea defensiva, concretamente la posición de central, donde se considera que solo hay dos piezas naturales disponibles -Eder Militao y Antonio Rüdiger- y cuyo rendimiento deficitario puede deberse a la acumulación de partidos.

Uno, la promesa

Una de esas posibilidades, la que más interesa, es la de explorar el fichaje inmediato, en invierno, de Vitor Reis, central de 18 años de Palmeiras al que se sigue desde hace tiempo. La mayoría de edad del jugador y la necesidad blanca, amén de los informes favorables sobre su rendimiento, hacen que pueda adelantarse esta vía, la cual se prefería dejar latente hasta el próximo verano.

Otro, el contratado de La Roja

La otra posibilidad es la que menos gusta al club y más a Carlo Ancelotti: Aymeric Laporte. Lo del Madrid no es porque el jugador no ilusione, sino porque es un futbolista veterano por el que habrá que pagar dinero, ya que su club, el Al Nassr, no lo dejará ir gratis. Por el contario, el míster italiano, que siente debilidad por la salida limpia de balón que ofrece David Alaba y que no va a tener, porque su recuperación genera dudas y va muy lenta, ve en Laporte al sustituto perfecto.