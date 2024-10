Inseparable de Messi y hace un Steven Gerrard a Florentino Pérez: si sigue Ancelotti, ‘no, gracias’

Hay trenes que solo pasan una vez en la vida y no crean que para Nico Paz esta es solo una frase hecha. No, para el hispano-argentino es fruto del conocimiento adquirido. Él sabe cómo se articula el Real Madrid, la conexión (o ausencia de ella) entre las categorías inferiores y el primer equipo, y por eso, pese a que Florentino Pérez se piensa repescarlo, el jugador ahora a las órdenes de Cesc Fábregas dice ‘no’, no al menos si Carlo Ancelotti sigue en el equipo.

Sabe que ese camino conduce a la oscuridad

Paz siempre ha confiado en sí mismo, pero su salida al Como 1907 ha sido una revelación, una necesidad que sentía, aprovechó y ahora, en perspectiva, agradece. Y sí, no quería abandonar el Madrid -lo ha dicho en más de una ocasión- pero sabe que dio el paso correcto; al fin y al cabo, no iba a tener oportunidades en el club blanco: si la cosa está difícil para la cantera desde que Florentino Pérez está al frente; ahora que Carletto comanda las directrices del Madrid, más. De ahí la negativa.

De la nada al estrellato

Y si miran con perspectiva la decisión personal de Paz -al que puede repescar el Madrid por la mitad de su precio o por una cláusula ascendente durante los tres próximos cursos- es lógico que la tome. En el Madrid, con Ancelotti, apenas sí disputó ciertos minutos residuales para luego desaparecer completamente de los planes del italiano. Y no solo eso, Paz mira a Endrick, Arda Güler, Brahim, Ceballos y compañía y obtiene la respuesta: el de Reggiolo tiene un círculo de confianza muy compacto, pequeño y entrar en él es casi un imposible.

Además, en poco tiempo se ha convertido en la sensación de su equipo, una de las revelaciones de la Serie A e, incluso, en un inseparable de Leo Messi en Argentina, un astro rosarino que dijo de él que “pese a la edad que tiene, es un jugador que tiene una cabeza impresionante y ojalá que nosotros lo podamos ayudar a crecer desde nuestro lado. Hoy debutó, tuvo minutos, jugó, disfrutó. Creo que él en este equipo se va a sentir cómodo porque tenemos mucho la pelota, y él creció con eso y tiene mucha calidad”. Casi nada.

Así, Paz no pretende ser el nuevo Steven Gerrard de Florentino -ya saben, la leyenda del Liverpool que negó su fichaje al mandatario blanco- pero lo tiene claro: bajo el mando del entrenador italiano no quiere ni piensa volver.