El Real Madrid tiene a Jürgen Klopp en la recámara para sustituir a Xabi Alonso

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid fue celebrada con mucha ilusión y entusiasmo entre el club y el madridismo. Sin embargo, después de los primeros meses de la temporada, el tolosarra ya está en entredicho, teniendo en cuenta que el juego del equipo sigue siendo muy malo y, además, podría haber perdido parte del vestuario en muy poco tiempo.

Por eso, Florentino Pérez ya estaría pensando en tomar medidas drásticas y el nombre de Jürgen Klopp estaría sobrevolando el Santiago Bernabéu. El alemán siempre fue la primera opción del presidente para que se convirtiera en el nuevo entrenador del Madrid, pero el ex del Liverpool decidió abandonar los banquillos de manera sorprendente y dar por terminada su carrera.

Jürgen Klopp podría ser el sustituto de Xabi Alonso en caso de destitución

Aun así, los blancos se muestran esperanzados con un cambio de opinión de Klopp si el Madrid le llamase a su puerta en el caso de que se decidiera la destitución de Alonso. El alemán siempre ha dejado abierta la posibilidad de firmar por el club madrileño y se ha rumoreado de que estaría dispuesto a dar por finalizada su estancia lejos de los banquillos si pudiese venir al Madrid.

Sin embargo, está por ver si Florentino tomará una decisión muy difícil respecto a Alonso. Es verdad que el juego del equipo está lejos de lo que se esperaba y hay varios jugadores que no están en su mejor nivel, pero también se le quiere dar un poco de tiempo a esta nueva etapa y al proyecto que quiere implementar el tolosarra de cara a los próximos años, con el objetivo de ganarlo todo.

El técnico tolosarra empieza a estar muy cuestionado en el Madrid

A partir de ahí, el Madrid sigue confiando en el entrenador actual, pero tiene a Klopp en la recámara para sustituir al vasco si la situación se convierte en insostenible. En los despachos creen que el alemán sería la pieza ideal para reconducirlo todo por su carácter y su actitud, pero está por ver si se acabará dando el paso de una destitución de Alonso, teniendo en cuenta lo que significaría.