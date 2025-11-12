Xabi Alonso y Vinicius se vuelven a enzarzar por nuevos actos de indisciplina

La relación entre Xabi Alonso y Vinicius sigue siendo uno de los principales problemas que tiene ahora mismo encima de la mesa el Real Madrid. No hay trato entre el tolosarra y el brasileño y eso preocupa, tanto en los despachos del Santiago Bernabéu como en el vestuario. Además, ambos se volvieron a enzarzar en Vallecas por nuevos actos de indisciplina del jugador.

El carioca no hizo caso en ningún momento al entrenador en el partido contra el Rayo Vallecano, como hicieron otros futbolistas, teniendo en cuenta que hay una anarquía total en el vestuario del Madrid y han dejado de obedecer al técnico. Por eso, a Alonso no le gustó la actitud que tuvo el extremo y así se lo hizo saber cuando terminó el encuentro y el conjunto blanco solo pudo conseguir un punto.

Xabi Alonso volvió a criticar a Vinicius en el partido contra el Rayo Vallecano

En una acción del enfrentamiento, se pudo ver por un vídeo de DAZN como Alonso quedó muy molesto tras varias oportunidades fallidas del Madrid. Además, tampoco le gustaron algunas jugadas individuales de Vinicius e incluso en una de ellas chilló en la banda "¡pásala, hostia!", en un gesto muy despectivo del tolosarra hacia su jugador, harto de su rendimiento en el campo.

La realidad es que el vasco ya ha perdido muchos puntos dentro del vestuario del Madrid y ya no está bien visto, especialmente para los pesos pesados, como Vinicius, Fede Valverde o Jude Bellingham. Algunos de ellos ya han tenido sus roces con el entrenador y no parece que la situación pueda mejorar a corto plazo, por lo que los dirigentes blancos tendrán que tomar decisiones.

El tolosarra tuvo un grito muy despectivo hacia su jugador en Vallecas

Precisamente, este nuevo episodio entre Alonso y el brasileño es uno más de la lista que se ha ido llenando desde principios de temporada. El delantero no tiene buen trato con el técnico desde los primeros partidos, ya que cree que está siendo muy injusto con él y, además, sus decisiones sobre lo que tiene que hacer el equipo en el terreno de juego no acaban de gustar a nadie.