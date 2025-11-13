Joan Laporta sube a 80 millones, pero Florentino Pérez pagará más de 150 para llevar al mejor al Real Madrid

El FC Barcelona y el Real Madrid suelen competir en el mercado de fichajes para hacerse con los mejores jugadores posibles. Aun así, de cara al próximo verano, ambos clubes ya tienen marcados a los posibles objetivos y, en esta ocasión, no coincidirían, por lo que podrían reforzar sus equipos sin necesidad de molestarse uno al otro, pero también demostrando quién tiene más poderío.

En el caso del Barça, la intención de Joan Laporta es la de ir a por un delantero centro de nivel, teniendo en cuenta que Robert Lewandowski acaba contrato a final de temporada y la intención es que no renueve su vínculo y abandone el club después de su llegada hace tres años. Y ahí, el objetivo que se habría puesto la dirección deportiva sería el fichaje de Julián Alvarez, del Atlético de Madrid.

El Barça irá a por Julián Alvarez y el Madrid a por Erling Haaland

El argentino sería la opción prioritaria de los azulgranas para reforzar el ataque y convertirse en el nuevo '9' del Barça. Para ello, se pondrían encima de la mesa 80 millones de euros, aunque no parece que sea una cantidad suficiente para convencer a los colchoneros y lo más probable es que se tenga que llegar a los 100 para poder cerrar la operación con el Atleti el próximo verano.

Aun así, en el caso del Madrid, Florentino Pérez tiene claro que se aumentará más el nivel si se lleva al mejor al Santiago Bernabéu y, por ende, tendrá que pagar un mínimo de 150 millones de euros. El presidente quiere fichar a Erling Haaland para reforzar al ataque, dejándole las cosas claras al Barça respecto a su poderío económico y con la posibilidad de fichar a alguien mejor.

Ambos tienen la intención de reforzar el ataque con estrellas

Por lo tanto, está por ver si tanto el Barça como el Madrid podrán cumplir sus objetivos en el mercado. Los azulgranas serán los más necesitados, ya que tendrán que reforzar el ataque sí o sí ante la marcha del polaco, mientras que lo de los blancos podría ser más un capricho o también una necesidad si Vinicius acaba marchándose el próximo verano.