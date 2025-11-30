El sorprendente extremo que Xabi Alonso pide a Florentino Pérez para el Real Madrid

En el entorno de Xabi Alonso ya circula el nombre de Luis Díaz como candidato prioritario para reforzar la banda derecha del Real Madrid. La directiva blanca habría recibido el aviso: con los problemas mostrados por los ofensivos actuales —Rodrygo Goes, Franco Mastantuono y un Vinícius Júnior, lejos de su mejor versión—, el club necesita un extremo con garantías: velocidad, desequilibrio, y capacidad de decidir.

Rodrygo y Mastantuono no han conseguido consolidarse. Rodrygo acumula altibajos, su confianza con Alonso es limitada, y Mastantuono se resiente de lesiones y falta de regularidad. Vinícius, por su parte, no ha recuperado el impacto que tuvo en su primera temporada. Esa dinámica ha convencido al técnico de que haga un guiño a Díaz, aun con todas las dificultades que implica sacarlo del mercado inglés.

¿Qué ofrece Luis Díaz y en qué condiciones llegaría?

Luis Díaz, de 28 años, brilla en la Premier con el Liverpool FC. Su contrato llega hasta 2027, pero desde Anfield ya han rechazado ofertas de clubes interesados, e incluso han rechazado una renovación.

El Liverpool pide al menos 80 millones de euros para considerar una venta, una cifra elevada pero coherente con su rendimiento: Díaz ha sido de los jugadores más decisivos del equipo, con goles, asistencias y un perfil físico ideal para desbordar por banda. En su última temporada completa en Inglaterra sumó cifras atractivas de goles y asistencias, consolidándose como un extremo rápido, potente y con buen golpeo.

Díaz, a la espera de salidas inminentes

Para Alonso, Díaz encajaría tanto como extremo derecho natural — cubriendo las carencias de profundidad del Madrid — como interior ofensivo, permitiendo flexibilidad táctica en un ataque que combina velocidad, bandas y llegada al área.

La dificultad radica en convencer al Liverpool, que por ahora no tiene intención de vender. Sin embargo, la insistencia del Real Madrid podría reaparecer si se producen salidas importantes o si el club accede a las exigencias económicas. Si el fichaje prospera, Díaz sería la chispa ofensiva que Alonso busca para revitalizar un ataque blanco necesitado de frescura, verticalidad y desequilibrio. Pero la operación se enfrenta a un obstáculo claro: convencer al Liverpool de dejarlo partir.