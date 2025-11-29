Xabi Alonso ha dejado de hablarle desde que sabe que está intentando echarlo del Real Madrid

La convivencia entre Fede Valverde y Xabi Alonso atraviesa una crisis profunda. Según explicó recientemente Siro López, la relación entre ambos está completamente deteriorada y ha llegado a un punto en el que Xabi Alonso ha dejado de hablarle al uruguayo tras descubrir que este estaría maniobrando para forzar su salida del Real Madrid. Un conflicto inesperado entre uno de los capitanes del equipo y un técnico que aterrizó con la misión de reconstruir el proyecto blanco.

El punto de ruptura llegó cuando Alonso supo —siempre según Siro López— que Valverde estaría trasladando a su entorno la idea de que el entrenador no es el adecuado para el club, alentando una presión soterrada para propiciar su despido. A partir de ese momento, Xabi Alonso tomó una medida drástica: silencio absoluto hacia el jugador para evitar un choque aún mayor.

El origen del conflicto: del centro del campo al lateral derecho

Las fricciones nacen en la decisión técnica que más ha dolido a Valverde: Xabi Alonso no lo considera centrocampista titular y lo ha desplazado al lateral derecho, un rol que el uruguayo acepta con profesionalidad, pero que no siente como propio. Desde entonces, sostiene Siro López, el jugador se ha desmotivado por completo: ya no corre, no presiona y no exhibe ese despliegue físico que lo convirtió en uno de los pilares del Madrid.

La tensión ha ido en aumento. Alonso le ha recriminado más de una vez su falta de intensidad, produciéndose varias broncas en los entrenamientos. El técnico percibe que Valverde está distante, que su lenguaje corporal refleja incomodidad y que su implicación ha caído notablemente en las últimas semanas.

La reacción de Xabi Alonso y un vestuario pendiente

Ante la aparente estrategia del uruguayo, Xabi Alonso habría reaccionado endureciendo su postura. No quiere que ningún jugador condicione su trabajo y pretende dejar claro que la disciplina está por encima de los nombres. De momento, el vestuario observa con cautela lo que ya es uno de los conflictos internos más delicados de la temporada.

Con el mercado invernal a la vuelta de la esquina, el caso Valverde–Xabi Alonso promete seguir generando ruido en un Real Madrid que necesita estabilidad más que nunca.