Han sido los primeros en pedir a Florentino Pérez que prescinda de Xabi Alonso porque aburre, no juegan a nada
Algunos jugadores del Madrid han exigido al presidente la destitución del técnico tolosarra
La continuidad de Xabi Alonso en el Real Madrid podría pender de un hilo si Florentino Pérez hiciera caso a sus jugadores. El técnico ha perdido gran parte del vestuario después de los primeros meses de la temporada y ya no está bien visto en la plantilla, por lo que la situación podría ir a peor con el paso de los días. De hecho, hay futbolistas que han pedido al presidente su destitución.
Algunos de ellos, encabezados por Vinicius o Rodrygo Goes, quien no tienen ningún tipo de relación con el entrenador, el primero por las decisiones que ha tomado desde su llegada al banquillo del Santiago Bernabéu y el segundo por sus pocos minutos en el terreno de juego, habrían exigido al máximo mandatario blanco la salida de Alonso para que el Madrid vaya a mejor.
Varios jugadores le han pedido a Florentino Pérez la destitución de Xabi Alonso
Según los brasileños y otros futbolistas, el equipo no juega a nada, a pesar del cambio en el banquillo, y su juego aburre. Los conceptos que ha querido introducir Alonso desde el primer día no han servido para nada y los jugadores no le han hecho caso en ningún momento, teniendo en cuenta que están muy estáticos y no combinan con gracia y con precisión durante los partidos.
Con posesiones inútiles y una presión deslavazada, además de ataques previsibles, una nula movilidad y una demasiada dependencia a las individualidades, ya sean las de Kylian Mbappé de cara a portería o los paradones de Thibaut Courtois en portería, la realidad es que gran parte del vestuario ya está harta de Alonso y han pedido medidas drásticas a Florentino Pérez para aliviar la situación.
Gran parte del vestuario cree que el Madrid aburre y no se juega a nada
Por lo tanto, está por ver si el presidente hará caso a sus jugadores y tomará decisiones cruciales para el devenir del Madrid o todo seguirá igual. El parón de selecciones que arranca ahora puede servir para reconducir la situación y calmar las tensiones que existen, pero el choque entre el cuerpo técnico y los futbolistas es evidente.