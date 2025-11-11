Han sido los primeros en pedir a Florentino Pérez que prescinda de Xabi Alonso porque aburre, no juegan a nada

La continuidad de Xabi Alonso en el Real Madrid podría pender de un hilo si Florentino Pérez hiciera caso a sus jugadores. El técnico ha perdido gran parte del vestuario después de los primeros meses de la temporada y ya no está bien visto en la plantilla, por lo que la situación podría ir a peor con el paso de los días. De hecho, hay futbolistas que han pedido al presidente su destitución.

Algunos de ellos, encabezados por Vinicius o Rodrygo Goes, quien no tienen ningún tipo de relación con el entrenador, el primero por las decisiones que ha tomado desde su llegada al banquillo del Santiago Bernabéu y el segundo por sus pocos minutos en el terreno de juego, habrían exigido al máximo mandatario blanco la salida de Alonso para que el Madrid vaya a mejor.

Varios jugadores le han pedido a Florentino Pérez la destitución de Xabi Alonso

Según los brasileños y otros futbolistas, el equipo no juega a nada, a pesar del cambio en el banquillo, y su juego aburre. Los conceptos que ha querido introducir Alonso desde el primer día no han servido para nada y los jugadores no le han hecho caso en ningún momento, teniendo en cuenta que están muy estáticos y no combinan con gracia y con precisión durante los partidos.

Con posesiones inútiles y una presión deslavazada, además de ataques previsibles, una nula movilidad y una demasiada dependencia a las individualidades, ya sean las de Kylian Mbappé de cara a portería o los paradones de Thibaut Courtois en portería, la realidad es que gran parte del vestuario ya está harta de Alonso y han pedido medidas drásticas a Florentino Pérez para aliviar la situación.

Gran parte del vestuario cree que el Madrid aburre y no se juega a nada

Por lo tanto, está por ver si el presidente hará caso a sus jugadores y tomará decisiones cruciales para el devenir del Madrid o todo seguirá igual. El parón de selecciones que arranca ahora puede servir para reconducir la situación y calmar las tensiones que existen, pero el choque entre el cuerpo técnico y los futbolistas es evidente.