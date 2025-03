El vestuario del Real Madrid señala a Camavinga

El Real Madrid irá con ventaja al Metropolitano después de ganar al Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions (2-1). Aun así, el partido fue muy complicado y, en muchos momentos, el conjunto colchonero fue mejor, dejando señalados a algunos jugadores. De hecho, el propio vestuario blanco ha criticado a un futbolista por su rendimiento, tanto en el derbi como en los últimos encuentros.

Se trata de Eduardo Camavinga, que quedó completamente señalado en el duelo de la Liga de Campeones. El francés está irreconocible y sin Dani Ceballos al lado, no fue capaz de comandar el centro del campo e imponer su juego para que el equipo no sufriera. Además, estuvo muy blando en el primer gol del Atleti, donde Julián Alvarez lo superó con mucha facilidad y le dejó la puerta abierta a que disparara.

Eduardo Camavinga, muy señalado por sus últimos partidos

Por otra parte, el centrocampista también perdió muchos balones y estuvo impreciso en todo momento, sin posibilidad de darle continuidad a la pelota en la sala de máquinas e impidiendo así que el Madrid pudiera jugar más fácil. Esto no es algo nuevo en Camavinga, ya que ha sido la tónica de los últimos partidos para un jugador que no está en plena forma por culpa de las lesiones y con su confianza prácticamente por los suelos.

El futbolista tiene potencial, pero no lo está demostrando en el Santiago Bernabéu, y eso le está poniendo mucha presión encima. Necesita comprender mejor el juego y no jugar con automatismos, ya que debido a su calidad, es lo que suele hacer. Carlo Ancelotti le ha intentado corregir en más de una ocasión, pero de momento, no ha tenido éxito, y Camavinga ha seguido cometiendo esos errores.

El Madrid lo venderá si el francés no mejora su rendimiento

Por eso, a Florentino Pérez se le está empezando a acabar la paciencia y deberá decidir sobre el futuro del francés. Si su nivel sigue siendo bajo hasta el final de temporada, el Madrid lo pondrá en el mercado para que se lo lleve el mejor postor y, así, poder renovar el centro del campo con otro jugador.