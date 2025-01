Endrick es un problema en el vestuario para Ancelotti

Endrick está siendo una gran decepción para el Real Madrid y sus aficionados. El brasileño llegó al Santiago Bernabéu el pasado verano como una gran promesa y uno de los delanteros jóvenes más talentosos del mundo, pero su rendimiento ha sido bastante bajo y su temporada ha ido de más a menos. No cuenta para Carlo Ancelotti y su situación de futuro es muy complicada.

El técnico italiano no le está dando minutos sobre el terreno de juego y el jugador está muy afectado, encerrándose cada vez más en una burbuja viendo que no va a triunfar en el Madrid. Aunque es uno de los protegidos de Florentino Pérez, ya que el presidente pagó 60 millones por él y no quiere perderlos aún, el brasileño empieza a pensar que lo mejor para él sería buscar una cesión para finalizar el curso.

Endrick, un problema en el vestuario del Madrid

Ancelotti avisó hace tiempo al máximo mandatario blanco que Endrick no iba a jugar mucho más mientras él fuera el inquilino del banquillo y le pidió que le buscara un destino porque no tenía sitio en la delantera del Madrid. Aunque Florentino se negó en un primer momento, el presidente también está empezando a ver la luz al final del túnel con este caso, de la misma manera que el futbolista.

En el partido de Copa del Rey contra la Deportiva Minera, el atacante se frustró mucho porque no le salían las cosas delante de la portería. Aunque su entrenador le consoló, el brasileño estuvo muy impreciso y acelerado, ya que sabía perfectamente que este encuentro sería de los últimos donde podría demostrar que tiene potencial para jugar en el conjunto blanco. No tuvo el nivel.

¿Una cesión en enero?

Por lo tanto, es posible que en los últimos días del mercado de enero el Madrid acabe buscando una cesión para el jugador, viendo que en el tramo importante de la campaña ya no va a tener minutos y un delantero de 18 años necesita jugar para crecer y madurar. Por lo tanto, Florentino Pérez no está descartando ya que Endrick se vaya cedido a otro equipo de la Liga, ya que los madrileños quieren que se quede en España.