Endrick está harto del trato de favor de Ancelotti con varios jugadores Real Madrid

Endrick se está empezando a cansar de Carlo Ancelotti. El delantero lleva semanas esperando la prometida oportunidad del entrenador, que en varios charlas le ha asegurado que si es paciente recibirá el premio. A la hora de la verdad ya ha podido comprobar que lo tiene difícil, muy difícil, ya que incluso cuando Vinícius y Rodrygo están fuera por lesión él sigue siendo suplente.

El delantero, que incluso se ha quedado fuera de la convocatoria de Brasil por no jugar, no entiende la decisión de Ancelotti. En los entrenamientos se deja la piel, más que otros, pero cuando salen las alineaciones ve como el entrenador no es justo con él. Y no solo eso, ya que después, en los partidos, o no juega nada o sale justo al final, sin tiempo para demostrar su calidad y progresión.

Endrick, suplente de los suplentes

A todo ello se añade que Kylian Mbappé está rindiendo a un nivel más bajo de lo esperado, como sucedió en Liverpool. Endrick pensaba que entraría al campo pronto, para aportar presencia ofensiva, pero de nuevo se vio en el banquillo hasta el tramo final, cuando la remontada ya era un imposible.

Endrick ve por delante unas semanas claves, sin Vinícius ni Rodrygo, por lo que si sigue como hasta ahora deberá tomar una decisión en el mercado de invierno. Necesita jugar en Europa, marcar goles y ganar experiencia, por lo que no dudará en pedir una salida en calidad de cedido.

El Madrid no va a dejar salir a Endrick

El problema es que el Real Madrid difícilmente le va a dejar salir. La avalancha de lesiones preocupan en el club, que está buscando la manera de reforzar la plantilla, por lo que Endrick no saldrá. Es el único delantero centro puro de la plantilla, el único 9 después de la salida de Joselu, por lo que deberá seguir en el club, al menos hasta el verano, momento en el que está previsto reforzar la posición.

Endrick, pues, teme acabar perdiendo un año de progresión. Al principio todo era nuevo, los entrenamientos con grandes estrellas, la fama, los primeros goles..., pero ahora ya ha visto que ser suplente habitual a su edad puede acabar perjudicando en su explosión definitiva.