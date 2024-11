Endrick no tiene buena fama en el vestuario del Real Madrid

Endrick llegó al Real Madrid el pasado verano como la promesa del futuro. El brasileño estaba destinado a ser el delantero de referencia de los próximos años y habían puestas muchas expectativas en él, pero estas se están diluyendo. Los primeros meses de Endrick en el club blanco no están siendo los mejores y los aficionados empiezan a preocuparse si ha valido la pena gastarse 60 millones de euros por un jugador de 18 años.

El fichaje del brasileño fue una gran apuesta personal de Florentino Pérez y se cree que es uno de los protegidos del presidente. Por eso, le ha pedido a Carlo Ancelotti en múltiples ocasiones que haga cambios en el once titular y le dé minutos, pero de momento el técnico italiano no está haciendo caso. Endrick llevaba cinco partidos consecutivos sin pisar el terreno de juego antes de disputar 16 minutos en el último partido contra Osasuna.

Ni rendimiento ni implicación

A pesar de que su debut con el Madrid no estuvo nada mal, ya que marcó en el Santiago Bernabéu a los pocos minutos de entrar, el rendimiento de Endrick ha ido decayendo. Y con esto, también han ido bajando los minutos que Ancelotti le ha dado en el campo. Era habitual que en las segundas partes de los partidos el brasileño entrara para acabarlos, e incluso más tiempo si el conjunto madrileño necesitaba marcar algún gol.

Sin embargo, desde hace unas semanas que el técnico italiano no cuenta con él para levantar los enfrentamientos y ha quedado relegado al banquillo en un segundo plano. 60 millones de euros que no juegan y eso a Florentino no le gusta, ya que las críticas irán hacia él y le acusarán de mala inversión para un jugador de 18 años que no vale para jugar en el Real Madrid.

Cierra la llegada de otros jugadores

Además, otro de los problemas que tiene el Madrid es que Endrick está tapando nuevos fichajes que se puedan hacer en la delantera. Atacantes como Viktor Gyökeres o similares y que podrían aterrizar en el Santiago Bernabéu no pueden fichar por el conjunto blanco por el simple hecho de que el brasileño sigue en la plantilla. Si saliese cedido, la cosa cambiaría, pero de momento, el Madrid no puede incorporar más delanteros.