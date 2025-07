Endrick le ha pedido a Xabi Alonso que le deje quedarse en el Real Madrid

Endrick volverá a ser uno de los jugadores marcados en rojo para la dirección deportiva del Real Madrid para este verano. En el club hay muchas dudas acerca del delantero y se vería con buenos ojos una cesión a otro equipo donde pudiera jugar con más regularidad, pero el brasileño la ha descartado con rotundidad y le ha pedido a Xabi Alonso que le deje quedarse en el conjunto blanco.

A pesar de que el tolosarra no cuenta con él y le ha dejado claro que no tendrá muchos minutos, especialmente tras la irrupción de Gonzalo García, una competencia inesperada más para el joven atacante, Endrick sigue confiando en sus posibilidades y piensa que, tras el cambio en el banquillo, acabará viendo la luz al final del túnel y será importante para el nuevo entrenador.

Endrick quiere quedarse en el Madrid como sea

El brasileño no quiere marcharse del Madrid, ya que cree que sería un paso atrás por todo el ruido que hubo acerca de su llegada al Santiago Bernabéu. Eso sí, su primera temporada, aunque no haya tenido muchas oportunidades, no ha sido mala en cuanto a los números, ya que pudo marcar siete goles en los pocos ratos que le dio Carlo Ancelotti en el terreno de juego.

Por otra parte, las lesiones también han provocado que Alonso no lo haya podido ver bien sobre el campo, ya que se ha perdido el Mundial de Clubes, una oportunidad en la que el jugador tenía muchas ganas para poder demostrar que podía tener un sitio en la plantilla. Además, la baja por gastroenteritis de Kylian Mbappé también provocó que se le abriera la puerta a Gonzalo y acabara de hundir a Endrick.

El brasileño deberá convencer a Xabi Alonso

El brasileño confía en poder cambiar su suerte, por lo que le ha pedido al técnico tolosarra que siga confiando en él y que lo dejará todo en los entrenamientos y en los partidos. Endrick está convencido de quedarse en el Madrid y luchar, pero ahora deberá convencer a Alonso de que puede ser un futbolista importante, a pesar de la competencia que hay en la zona de ataque.