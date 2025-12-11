Endrick le pinta la cara a Xabi Alonso

Una de las únicas notas positivas de la dura derrota del Real Madrid con el Manchester City en el partido correspondiente a la jornada seis de la fase de liga de la UEFA Champions League fue la entrada de Endrick al encuentro. El brasileño volvió a tener minutos con el conjunto blanco después de mucho tiempo y, al final, le acabó pintando la cara a Xabi Alonso por su decisión.

La realidad es que el ariete realizó un buen partido en los últimos 12 minutos que pudo estar sobre el terreno de juego, siendo un auténtico peligro en el área del City. Endrick salió con muchas ganas e incluso estuvo a punto de empatar el choque con un cabezazo al larguero, demostrándole al entrenador que aún puede ser importante en el equipo lo que queda de temporada.

Endrick demostró ante el City que aún puede ser importante para el Madrid

El carioca solo había jugado once minutos este curso, quedando relegado en el banquillo, en el completo ostracismo, sin tener opciones de jugar. De hecho, su salida en el mercado de invierno ya se daba por hecha, rumbo al Olympique de Lyon, el equipo que más se había interesado por él, pero ahora la situación podría cambiar por culpa de su buen nivel y también por el futuro de Alonso.

Florentino Pérez habría frenado de momento la salida de Endrick, teniendo en cuenta que el futuro del tolosarra en el banquillo del Madrid pende de un hilo, por lo que al presidente le gustaría esperar, en el caso de destitución, qué opinión tendría el nuevo técnico respecto al joven delantero, ya que es su niño mimado y prefiere que se quede en el conjunto blanco para triunfar.

El brasileño le pintó la cara a Xabi Alonso

Al menos, Endrick sabe que si tiene minutos en el campo, lo va a dar todo para el equipo, como hizo en el partido ante el City, e intentará demostrarle a Alonso que se ha equivocado completamente descartándolo durante toda la temporada. De momento, el brasileño ya le ha dejado la cara pintada a su entrenador tras su bien nivel ante el conjunto inglés en el encuentro de Champions.