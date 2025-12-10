Florentino Pérez ha frenado la salida de su niño mimado

El Real Madrid se encuentra planificando ya la plantilla de la próxima temporada, pero también tiene un ojo puesto en este mercado de invierno que empezará en las próximas semanas. Y ahí, Florentino Pérez habría frenado, de momento, la salida de un jugador del conjunto blanco que, en teoría, tenía que marcharse durante el mes de enero para poder tener más minutos en otro equipo.

Se trata de Endrick, el niño mimado del presidente desde que el brasileño aterrizó en el Santiago Bernabéu hace dos veranos. La realidad es que el carioca no ha contado nada para Xabi Alonso, que lo ha relegado al ostracismo desde el banquillo, y la intención tanto del club como del futbolista era que se fuera cedido a otro conjunto para poder tener más oportunidades en la temporada.

Florentino Pérez habría frenado la salida de Endrick del Madrid en enero

Sin embargo, la situación ha cambiado, algo que ha sorprendido a todo el mundo. Florentino habría paralizado la cesión de Endrick al Olympique de Lyon, el equipo que más se había interesado por él y teniendo en cuenta que la operación parecía casi terminada a falta de la firma. De hecho, tanto el jugador como su entorno tenían previsto viajar a Francia dentro de poco para ultimar detalles.

Aun así, el hecho de que Xabi Alonso esté en la cuerda floja y su destitución como entrenador del Madrid esté más cerca que nunca habría provocado que la operación se hubiese parado, ya que el presidente querría ver cuáles serían los planes del nuevo técnico con Endrick para evitar su salida. El máximo mandatario blanco quiere que el brasileño triunfe en el conjunto madrileño y prefiere su estancia.

Las dudas con la continuidad de Alonso han paralizado la cesión del brasileño

El ariete ya se había hecho a la idea de su salida en el mes de enero después de rechazar su marcha el pasado verano para intentar convencer al tolosarra, pero ahora, la situación ha vuelto a cambiar y Endrick podría tener que ganarse la confianza de nuevo, ahora de otro entrenador, para poder tener minutos de calidad en el Madrid.