Endrick lleva un mosqueo tremendo con Florentino Pérez

El entorno de Endrick está molesto con Florentino Pérez y, en particular, con Carlo Ancelotti. Desde su llegada al Real Madrid, el joven de 18 años ha disputado solo 490 minutos en 27 partidos y ha anotado 6 goles, es decir, un gol cada 82 minutos. Son cifras nada despreciables si se tiene en cuenta que está en sus primeros pasos con la camiseta del club blanco. Sin embargo, esas estadísticas no han sido suficientes para ganarse la plena confianza de Ancelotti.

Cada vez que se le consulta, el italiano es claro y explica que delante de él hay figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius y Rodrygo Goes. Sin embargo, tanto Endrick como sus allegados no entienden que esté por debajo de jugadores como Brahim Díaz o Arda Güler. Su escasa participación en los últimos meses le ha costado quedar fuera de la convocatoria de la Selección de Brasil.

Lo que más molesta al futbolista de 18 años es que el presidente merengue le ha prometido que, más temprano que tarde, tendrá los minutos necesarios para demostrar su calidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, Endrick ve cómo su protagonismo en la plantilla disminuye. Un claro ejemplo fue que, en el euroderbi, solo ingresó durante 3 minutos.

