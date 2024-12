Endrick no se va del Real Madrid porque le han prometido que van a echar a Ancelotti

La polémica de Endrick en el Real Madrid sigue viva después del último partido. El brasileño se volvió a quedar en el banquillo sin jugar y Carlo Ancelotti ya avisó que tiene que trabajar más para que el joven delantero pueda tener minutos en el terreno de juego. La situación es crítica para un jugador de tan solo 18 años que costó 60 millones de euros, pero no parece que se vaya a solucionar a corto plazo.

Florentino Pérez le pidió a su entrenador que hiciera jugar más a Endrick, pero el técnico italiano no quiere favoritismos y solo va a poner a los futbolistas que cree que encajen en sus esquemas. El brasileño no es uno de ellos, ya que ha tenido un bajo rendimiento y no se esfuerza demasiado en los entrenamientos. El jugador ha pensado en salir, pero le han prometido algo a final de temporada que le habría hecho cambiar de idea.

Endrick se queda porque Ancelotti se irá a final de curso

Desde la dirección deportiva le han comunicado a Endrick que esta será el último año de Ancelotti en el banquillo del Santiago Bernabéu, por lo que el brasileño habría decidido quedarse los últimos meses de temporada y esperar a la llegada de un nuevo entrenador. El joven atacante tenía pensado salir en el mercado de fichajes de invierno para poder tener minutos y salvar así su curso, pero su decisión ha cambiado.

Está dispuesto a quedarse prácticamente lo que queda de temporada en el banquillo para seguir vistiendo la camiseta blanca y no tener que marcharse del Madrid. Después, con un nuevo técnico, cree que tiene opciones de demostrar porque el conjunto blanco pagó 60 millones de euros por él a pesar de tener tan solo 18 años. Sigue siendo una promesa y desde la entidad creen que será el delantero del futuro.

Situación crítica

Aun así, la situación es crítica. Endrick solo ha jugado 136 minutos esta temporada y de los últimos 9 partidos, se ha quedado sin entrar al terreno de juego en seis ocasiones. Incluso en encuentros donde el Madrid tenía el marcador a favor y totalmente controlado, el brasileño ha tenido que quedarse en el banquillo.