Si sigue Ancelotti ha pedido a Florentino Pérez salir del Real Madrid

Brahim Díaz no tiene una buena relación con Carlo Ancelotti. El internacional con Marruecos no es un jugador fijo en los esquemas del técnico italiano y eso le está afectando, ya que el futbolista cree que tiene el nivel suficiente para ser titular en el Real Madrid. Sin embargo, el entrenador blanco tiene otras prioridades y le ha dado pocos minutos esta temporada. Aunque ha jugado prácticamente todos los encuentros, en la gran mayoría ha salido en la segunda parte.

Con Marruecos, la situación es muy distinta, ya que en su selección es la estrella y no para de marcar goles y dar asistencias en los parones de selecciones. Brahim quiere el mismo trato en su combinado nacional que con el Madrid y le ha pedido a Florentino Pérez que le busque una salida si Ancelotti continúa en el banquillo del Santiago Bernabéu, ya que no aguanta más.

Brahim pide salir si Ancelotti sigue

A mediados de septiembre tuvo una lesión en el muslo y eso le hizo perderse poco más de un mes de competición. Y en el inicio de curso, eso dolió, ya que el técnico italiano estaba empezando a diseñar su once para la temporada. Sin Brahim, Ancelotti tuvo que escoger a otros jugadores y ahora el retorno le ha costado al jugador, y ve que no es imprescindible para el entrenador blanco.

Solo ha sido titular en cuatro partidos de 12 este año y Brahim no soporta tener que quedarse en el banquillo. Con la lesión de Rodrygo ha salido en el once inicial en dos encuentros consecutivos, pero el brasileño ya está de vuelta y parece que el marroquí tendrá que volver a ser suplente. Por eso, no aguanta más esta situación y ha pedido marcharse, incluso en el mercado de fichajes de enero.

Los posibles destinos de Brahim

Uno de los equipos más interesados por el internacional con Marruecos es el AC Milan, precisamente el conjunto donde estuvo cedido el centrocampista antes de volver al Madrid. Allí, Brahim estuvo muy contento y maduró mucho como jugador, por lo que el club italiano va a intentar su vuelta, ya sea en formato de cesión o un traspaso, aunque no pueden pagar una cantidad económica muy alta.