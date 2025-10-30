Es de lo mejor del Real Madrid, pero Xabi Alonso le ha puesto la cruz, no seguirá

El Real Madrid ya tiene un ojo puesto en la plantilla de la próxima temporada y Xabi Alonso está siendo partícipe del diseño del equipo de cara al futuro. Por eso, el técnico habría descartado la continuidad de un jugador del conjunto blanco que, a pesar de ser de lo mejor en estos primeros meses de temporada, le ha puesto la cruz y es probable que no continúe el curso que viene.

Se trata de Dani Carvajal, el capitán del equipo y uno de los futbolistas más importantes del Madrid, tanto dentro en el vestuario como fuera, así como en el terreno de juego. Sin embargo, las lesiones que está sufriendo el madrileño le están apagando su carrera a tan solo unos meses de cumplir los 34 años, por lo que el entrenador está pensando seriamente en dejar de contar con él.

Xabi Alonso le habría puesto la cruz a Dani Carvajal por sus lesiones

El lateral ha entrado en una espiral de lesiones que le están complicando mucho su futuro, teniendo en cuenta que el año pasado ya se perdió toda la temporada por una grave lesión en la rodilla, y aunque volvió este verano en el Mundial de Clubes, sigue con un dolor de cabeza constante. Está atravesando a día de hoy uno de los momentos más difíciles de su carrera por sus problemas físicos.

Una nueva lesión le ha obligado a pasar de nuevo por el quirófano para solventar un problema en la rodilla que, precisamente, ya se operó la campaña anterior, justo unos días después de que se recuperase tras una nueva lesión que tuvo en el derbi. Ahora, Carvajal estará tres meses más de baja tras jugar los últimos minutos del Clásico y ser uno de los protagonistas de toda la tangana.

El lateral madrileño podría vivir los últimos meses en el Madrid

Por lo tanto, y teniendo en cuenta su fragilidad física, la decisión de Alonso habría sido la de dejar de contar con el capitán del Madrid y uno de los baluartes del vestuario, así como del madridismo. El lateral es una de las leyendas más importantes del conjunto blanco, pero su etapa en el club podría llegar a su fin en los próximos meses.