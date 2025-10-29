Fede Valverde y Dani Carvajal, como capitanes, respaldan la decisión más difícil de Xabi Alonso

Xabi Alonso tendrá que tomar decisiones complicadas en los próximos partidos desde el banquillo del Real Madrid. Por eso, Fede Valverde y Dani Carvajal, como capitanes, habrían respaldado estos cambios en las alineaciones del tolosarra, a pesar de que el madrileño estará de baja los próximos meses después de una nueva lesión que le surgió de manera inesperada tras el Clásico.

Teniendo en cuenta que Trent Alexander-Arnold ya está completamente recuperado, y aprovechando la baja de su compañero en la banda, el inglés volverá a la titularidad absoluta de cara a los siguientes encuentros del Madrid. Esto provocará que Valverde abandone de manera definitiva el lateral derecho, que es su deseo, y pase al centro del campo inmediatamente, su posición natural.

Eduardo Camavinga y Franco Mastantuono perderán su titularidad en el Madrid

Sin embargo, esto también provocará que otro futbolista pierda la titularidad. Es el caso de Eduardo Camavinga, que aunque fue de los mejores en el Clásico, su lugar en el once lo ocupará el uruguayo a partir de ahora. Además, el hecho de que Jude Bellingham también haya vuelto definitivamente hace imposible que el francés pueda ser un fijo en los esquemas de Alonso.

Por otra parte, quien también habría perdido un sitio de manera definitiva en el once del técnico es Franco Mastantuono. El joven extremo ya no fue titular en los dos últimos partidos del Madrid y, de hecho, solo jugó siete minutos en el duelo contra la Juventus, quedándose a cero en el Clásico contra el Barça, lo que ha dejado claras las nuevas intenciones del entrenador.

El retorno de algunos jugadores importantes provocará cambios drásticos en las alineaciones

El argentino ha perdido su titularidad después del retorno definitivo de algunos jugadores importantes para el Madrid y, ahora, tendrá que ver desde el banquillo las actuaciones de sus compañeros, esperando su oportunidad. Aun así, está por ver cuál será la reacción del futbolista, teniendo en cuenta que no ha llevado muy bien su suplencia cuando la ha sufrido en estos primeros meses de temporada.