Jugadores del Real Madrid van contra Xabi Alonso porque dicen que se cree Pep Guardiola

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid se vivió con mucha ilusión dentro del club y entre la afición. Aun así, en el vestuario había muchas reticencias, teniendo en cuenta que Carlo Ancelotti era una persona muy querida entre los jugadores, a pesar de que el juego del equipo no era el mejor. Unos meses después, los peores presagios con el tolosarra se han cumplido.

La realidad es que existe un distanciamiento entre el técnico y el vestuario, según 'The Athletic', y varios futbolistas del Madrid van contra el vasco e incluso algunos piensan que "se cree Pep Guardiola". La tensión ha ido en aumento y diversos futbolistas están descontentos con su gestión y la forma en la que ha impuesto cambios drásticos desde su llegada el pasado verano.

Xabi Alonso está en el punto de mira del vestuario del Madrid por su nuevo reglamento

Cuando Alonso aterrizó en el conjunto blanco, vio muchas imperfecciones dentro del vestuario en la etapa anterior, la de Ancelotti, y quiso arreglar "muchos malos hábitos". Sin embargo, esta diferencia de métodos es tan significativa que no acaba de convencer a algunos jugadores del Madrid, que empiezan a estar hartos de estas nuevas normas impuestas sin consultarlo del todo.

De hecho, son algunos de los veteranos los que más cansados están, ya que se sienten "poco respetados e insatisfechos". Alonso quiso introducir un nuevo reglamento, dándole mucha importancia a la puntualidad y a la intensidad, algo que no ha sido bien recibido por todos en el vestuario, ya que han dejado claro que no necesitan estas cosas si ya ganaban anteriormente sin ellas.

El distanciamiento entre el entrenador y algunos jugadores es cada vez más evidente y visible

Por lo tanto, la situación entre Alonso y el vestuario es muy tensa y todo podría explotar dentro de poco. El distanciamiento entre el técnico y los jugadores, algunos de ellos muy importantes y fundamentales para el conjunto blanco, es evidente y visible, aunque los resultados estén acompañando de momento al Madrid. Una vez dejen de hacerlo, todo podría estallar y Florentino Pérez podría tener que tomar medidas drásticas.