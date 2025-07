Es de lo mejor que tiene el Real Madrid, pero no va a volver a jugar, Xabi Alonso toma la decisión más difícil

En el Real Madrid de Xabi Alonso ya no hay lugar para intocables, y uno de los casos más dolorosos es el de Gonzalo García. El canterano madrileño, que destacó con un rendimiento sobresaliente en el Mundial de Clubes, ha quedado relegado al banquillo y no será una opción en el once titular una vez que entren en la rotación figuras como Mbappé o Vinícius.

Aunque dentro del club se reconoce su talento y su contribución, Xabi ha sido firme: “Tiene que ser suplente, salvo que cambie el dibujo. Pero incluso cambiando el dibujo no tendría espacio para estar entre los elegidos para el once inicial”. Así, a pesar de ser considerado “de lo mejor que tiene el Real Madrid”, su rol estará condicionado a la necesidad de rotaciones o cambios puntuales.

La dureza de amar un escudo: brillantez no es suficiente

Julio Maldonado, conocido como “Maldini”, lo resumió con dureza: “Uno tiene que jugar fuera de posición. Es un dilema difícil para Xabi Alonso que creo que se resolverá con la suplencia de Gonzalo”. Esto significa que, para continuar con un sistema de ataque dominado por estrellas como Mbappé y Vinícius, no hay sitio para su perfil de “nueve” joven. Su participación estará limitada a emergencias o rotaciones, nunca más como parte del once base.

La valoración del entorno madrileño es clara: Gonzalo no ha sido señalado como un mal jugador, sino más bien como una pieza brillante en momentos muy concretos. Pero en una plantilla diseñada para competir al más alto nivel con la exigencia de Xabi, eso no basta. El entrenador ha priorizado jerarquía y rendimiento inmediato, lo que deja apenas espacio para una joven promesa como él.

¿Qué futuro le espera a Gonzalo García?

Gonzalo deberá decidir entre aceptar su rol como “súper suplente”, con minutos limitados en Copa del Rey, Liga y Champions, o buscar una cesión que le permita crecer. El club ve su futuro más en experiencias fuera del Bernabéu que en un banco de suplentes. Así lo reflejan los informes internos que prevén su salida en forma de préstamo para que “juegue más y se valore su fútbol”.

Xabi Alonso ha tomado una de sus decisiones más difíciles, pero firmes: renunciar a un talento local para construir un proyecto inmediato orientado a títulos. Y en ese camino, ha dejado claro que el brillo ocasional no compite con las necesidades tácticas y jerárquicas de un equipo laureado. Gonzalo García sabe que tendrá que demostrarlo fuera, porque, a pesar de ser uno de los mejores activos del Real Madrid, aquí ya no será más que un recurso puntual.