Mourinho y Florentino Pérez, juntos de nuevo, 20 millones y se lo lleva del Real Madrid

José Mourinho ha vuelto a aparecer en la escena del Real Madrid. No para volver a entrenar al conjunto madrileño, ya que actualmente el portugués es el técnico del Fenerbahce, sino para llevarse a un jugador blanco para Turquía. Por eso, está dispuesto a ofrecerle 20 millones de euros a Florentino Pérez para que le abra la puerta de salida en las últimas semanas del mercado de fichajes veraniego.

Los turcos están muy interesados en Andriy Lunin y han irrumpido con fuerza para llevarse al portero del Santiago Bernabéu. El Fenerbahce quiere reforzar su portería con un guardameta de primer nivel y creen que el ucraniano sería la pieza ideal que les falta, realizando un notable esfuerzo económico para poder cerrar una operación que ha pedido expresamente Mourinho.

Mourinho y el Fenerbahce están interesados en Andriy Lunin

Aun así, está por ver si Lunin aceptará marcharse del Madrid para ir a jugar a Turquía. Es sabido que el portero quiere jugar y ser titular e importante en un equipo, pero el ucraniano tenía sus ojos puestos en la Premier League, y no en una liga como la turca. Pero teniendo en cuenta que ya es sabido que no va a jugar nada con Thibaut Courtois al lado, su idea podría cambiar.

Además, el club blanco podría no recibir estos 20 millones ofrecidos hasta el año que viene, ya que en un principio, el Fenerbahce propondría una cesión esta temporada con una opción de compra de la cantidad mencionada. Aunque esta cuantía podría ser suficiente para que el Madrid le abriera la puerta a Lunin, está por ver si aceptarían la cesión o demandarían un traspaso inmediato.

El ucraniano podría marcharse del Madrid al no tener opciones de jugar

Lunin ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene una calidad enorme bajo palos y, de hecho, ha suplido muy bien a Courtois en los partidos donde el belga no ha podido jugar por lesión. Sin embargo, a la mínima que ha estado bien físicamente, el ucraniano ha vuelto al banquillo, algo que no ha gustado nada al guardameta en los últimos años. Por lo tanto, este podría ser un motivo de peso para aceptar su marcha.