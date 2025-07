Estalla el conflicto en el Real Madrid con Xabi Alonso señalado por una facción del vestuario en contra

El arranque de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid está dejando huella, y no solo por su enfoque táctico. A pesar del respaldo institucional que mantiene desde su llegada, el técnico tolosarra ya lidia con su primer gran foco de tensión interna. En el corazón del vestuario merengue ha comenzado a gestarse un malestar creciente, y el epicentro es el "caso Rodrygo". Las decisiones del técnico con el brasileño no han sentado bien en ciertos sectores del grupo, y el llamado "clan brasileño" no oculta su descontento.

Rodrygo Goes ha sido relegado a un papel secundario en este nuevo proyecto de Xabi Alonso. Su falta de protagonismo en los partidos de pretemporada y su aparente desaparición de los planes inmediatos del entrenador han encendido todas las alarmas. Para muchos, este tratamiento no se corresponde con el estatus que ha ganado el atacante tras varias temporadas defendiendo con solvencia la camiseta blanca. La sorpresa no es solo futbolística: en lo interno, la forma en que Xabi ha manejado la situación ha generado rechazo.

El clan brasileño, en pie de guerra

Vinícius Júnior Militao y el propio Rodrygo forman una unidad sólida dentro del vestuario. Este grupo, respaldado además por otros compañeros afines, considera que lo que está ocurriendo con Rodrygo es una falta de respeto hacia uno de los jugadores que más ha dado en temporadas recientes. La decisión de Xabi Alonso de dejarle en el banquillo sin explicaciones públicas, y de priorizar otras piezas en ataque, ha sido interpretada como un mensaje directo: el técnico no cuenta con él.

El malestar ha llegado hasta los despachos. Según fuentes próximas al club, algunos jugadores han hecho llegar su inquietud al cuerpo técnico y, de forma indirecta, también a la dirección deportiva. Consideran que un trato así puede romper la armonía de un grupo que siempre ha presumido de unión y respeto, incluso en momentos complicados.

Primer pulso de autoridad para Xabi Alonso

Este episodio supone el primer gran desafío de autoridad para Xabi Alonso. El entrenador es consciente del riesgo que implica enfrentarse a un grupo unido como el brasileño, pero también mantiene firme su postura: quiere meritocracia, rendimiento y compromiso por encima de nombres o nacionalidades. Considera que Rodrygo no ha mostrado el nivel necesario para ser titular en sus planes inmediatos.

No obstante, la situación amenaza con tensarse aún más si no se gestiona con inteligencia. Con una temporada exigente por delante y un vestuario repleto de estrellas, Xabi tendrá que encontrar el equilibrio entre imponer su idea futbolística y conservar la paz interna. Por ahora, la fractura es evidente, y el caso Rodrygo se ha convertido en una bomba de relojería dentro del Real Madrid.