Xabi Alonso, mano de hierro, está fuera del Mundial de Clubes, no volverá a jugar con el Real Madrid

Xabi Alonso no ha necesitado muchas semanas para tomar decisiones drásticas en el Real Madrid. El técnico vasco, recién estrenado al mando del equipo blanco, ha dejado claro que no está dispuesto a tolerar actitudes ni rendimientos por debajo del nivel que exige un club como el Real Madrid. La primera gran víctima de este nuevo orden es Raúl Asencio, a quien ya ha comunicado que no volverá a disputar ni un solo minuto en el Mundial de Clubes salvo emergencia absoluta.

La suplencia de Asencio ante la Juventus ha sido interpretada como un punto de no retorno. Desde dentro del vestuario se da por hecho que el centrocampista no forma parte de los planes inmediatos ni futuros de Xabi Alonso. A pesar de haber contado con algunas oportunidades durante la temporada, el rendimiento del joven canterano no ha convencido al técnico, que considera que su aportación perjudica el ritmo y la estructura del equipo en momentos clave.

Xabi Alonso aplica mano dura: Asencio, fuera del Mundial de Clubes

Fuentes cercanas al cuerpo técnico apuntan a que Xabi no solo evalúa el nivel técnico, sino también el compromiso táctico y la actitud en el día a día. En ambos aspectos, Asencio ha salido claramente señalado.

La decisión de Xabi Alonso va más allá del caso individual de Asencio. Se trata de una declaración de intenciones dirigida al vestuario: nadie tiene el puesto asegurado si no rinde al nivel esperado. La gestión de Alonso se perfila como una de “mano de hierro”, algo que Florentino Pérez habría aprobado con entusiasmo, buscando un cambio radical tras años de excesiva comodidad para algunos futbolistas.

Un mensaje directo al vestuario

El mensaje ha calado. Varios jugadores, conscientes de que las decisiones de Xabi no obedecen a nombres ni jerarquías, han intensificado su preparación. Asencio, sin embargo, ha quedado aislado, sin apenas opciones de redimirse dentro del torneo. A falta de lesiones o sanciones, su Mundial de Clubes ha terminado antes de empezar.

Xabi Alonso ha dejado claro que prefiere ir corto de plantilla a contar con futbolistas que no respondan en los momentos clave. Y en esa línea, Raúl Asencio es el primero en caer, pero no será el último si no hay una reacción inmediata por parte de otros.