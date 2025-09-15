Faltan tres meses, pero Courtois o Fede Valverde ya saben que se va, adiós al Real Madrid

Thibaut Courtois y Fede Valverde forman parte del grupo de capitanes del Real Madrid y, por ende, conocen todo lo relacionado con el vestuario y sus jugadores. En ese sentido, tanto el belga como el uruguayo ya sabrían que un jugador del conjunto blanco tiene todas las papeletas para marcharse, ya sea en el mercado de invierno, dentro de unos meses, o el próximo verano.

Se trata de Antonio Rüdiger, uno de los defensas del equipo. Precisamente, el alemán se ha lesionado y estará fuera de combate los próximos meses, ya que la previsión es que no pueda volver a jugar hasta dentro de 10 o 12 semanas. Además, también es posible que haya jugado su último partido con el Madrid, ya que ha recibido un fuerte interés procedente de Arabia Saudí.

Arabia Saudí quiere fichar a Antonio Rüdiger en enero

De hecho, la intención es intentar fichar a Rüdiger en el próximo mercado de invierno, ya que es un jugador que han estado siguiendo de cerca durante los últimos dos o tres años, especialmente cuando ha sido una pieza muy importante en la retaguardia del Madrid. Ahora, con la llegada de Xabi Alonso y sus problemas físicos, su situación ha cambiado completamente y ya no es tan fijo.

Por eso, Arabia Saudí podría ir a por él en enero, cuando le queden pocos meses para finalizar su contrato. El Madrid no va a renovar su vínculo el próximo verano, ya que cree que su etapa en la entidad madrileña debe finalizar, pero está por ver si dejará salir al alemán en unos meses, debilitando aún más una defensa que ya ha sufrido precisamente la lesión del internacional con Alemania.

El central alemán no continuará en el Madrid la próxima temporada

Ya sea en el mercado de invierno o en el de verano, Rüdiger está viviendo sus últimos meses en el conjunto blanco, y además de sus constantes problemas físicos, el central tampoco está viviendo un buen momento con el vestuario, por lo que su salida podría ser bien vista por gran parte de la plantilla, harta de su actitud tóxica, tanto en los entrenamientos como en los partidos.