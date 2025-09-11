Rüdiger se convierte en un foco de conflicto en el Real Madrid

Antonio Rüdiger ha sido uno de los jugadores más importantes del Real Madrid en las últimas temporadas, precisamente desde su fichaje por el conjunto blanco en 2022. Sin embargo, la llegada de Xabi Alonso ha supuesto un cambio radical en la situación del alemán y, a día de hoy, su rol en la zaga ya no es el mismo, pasando de ser uno de los líderes a ser un jugador de rotación.

Además, el central se ha convertido en un foco de conflicto en el Madrid por su actitud agresiva y por sus constantes polémicas, especialmente en los entrenamientos, ya que algunas entradas a destiempo que ha hecho a algunos compañeros han provocado situaciones de conflicto. En los últimos meses, ha ido perdiendo apoyos en el vestuario por su comportamiento hacia la plantilla.

Rüdiger se ha convertido en un problema en el Madrid

A pesar de que en el conjunto blanco ya conocen cómo juega Rüdiger y qué tipo de personaje es, yendo por libre, el alemán ha tenido que recibir algunas reprimendas de varios pesos pesados del equipo y también del cuerpo técnico por su actitud, ya que no está gustando nada lo que está haciendo en algunos entrenos, poniendo en peligro el físico de algunos jugadores.

Por otra parte, el hecho de que haya perdido su rol de titular indiscutible y líder en la zaga también ha provocado que el futbolista no se sienta tan a gusto en el Madrid como de antaño. Alonso le ha quitado ese papel en la retaguardia y, a día de hoy, lo normal es que empiece los partidos desde el banquillo, teniendo en cuenta que Dean Huijsen y Éder Militão es la pareja de centrales preferida.

El defensa alemán no renovará su contrato con el club blanco

Aun así, la situación con Rüdiger no va a durar mucho más, ya que el defensa acaba contrato a final de temporada, es decir, el 30 de junio de 2026, y la entidad madrileña ya le habría comunicado que no renovará y no continuará más en el Madrid. El club blanco le agradece todo lo que ha hecho desde su llegada, pero piensa que su etapa en el Santiago Bernabéu ya ha finalizado.