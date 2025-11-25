Fede Valverde, acusado de andar en lugar de correr porque quiere que echen a Xabi Alonso

Fede Valverde es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. Teniendo en cuenta que es uno de los capitanes del equipo, el uruguayo es una pieza fundamental, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Aun así, al centrocampista se le está acusando de andar en lugar de correr porque quiere que se produzca la destitución de Xabi Alonso lo antes posible.

La realidad es que la relación entre el futbolista y el tolosarra no es la mejor desde el gran episodio polémico que se vivió hace un par de meses, cuando Valverde se negó a jugar de lateral derecho tras la plaga de lesiones que azotó al Madrid en esa posición. El uruguayo ya dejó claro que no le gustaba jugar en esa demarcación, pero Alonso le obligó a hacerlo por el bien del equipo.

Fede Valverde quiere que Xabi Alonso sea destituido como técnico del Madrid

A partir de ahí, el trato entre ambos se ha ido apagando y, a día de hoy, no se hablan. A pesar de que Valverde pidió perdón por negarse a jugar, la relación con su entrenador sigue muy fría y estaría a favor de que se fuera. De hecho, es de los que más estaría presionando a Florentino Pérez para que hubiera un relevo en el banquillo, ya que cree que sería beneficioso para los intereses del Madrid.

En el último partido del conjunto blanco, el pasado domingo en el Martínez Valero, ante el Elche, el centrocampista tuvo descanso y jugó poco más de media hora, pero se vio cómo caminaba más en lugar de correr, demostrando que le podría estar haciendo la cama a su técnico para que lo echen, como también estarían haciendo otros de sus compañeros para conseguir el objetivo.

La relación entre ambos es totalmente inexistente

El peso de Valverde en el vestuario del Madrid es muy importante y, por eso, cada vez hay más adeptos a la causa para que se destituya a Alonso. Florentino lo sabe y cree que la situación es prácticamente irreconducible, pero quiere esperar a los próximos partidos para ver si hay algunos signos de mejora.