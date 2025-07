Fede Valverde deja de hablarle y no es el único en el vestuario del Real Madrid, harto de sus privilegios

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid no ha cambiado la tensión que se vive dentro del vestuario, especialmente entre varios de los pesos pesados. Por ejemplo, uno de los jugadores más importantes de la plantilla, como es Fede Valverde, ha dejado de hablarse con otra estrella del conjunto blanco, y no es el único, porque está harto de los privilegios que tiene.

Se trata de Vinicius, uno de los futbolistas más polémicos del Madrid y cuya relación con varios integrantes de la plantilla está en entredicho. Algunos de sus compañeros están cansados de su actitud tóxica y de cómo el club y el staff técnico le quitan responsabilidades, a pesar de que todo el equipo debe ir a una y sacrificarse en el terreno de juego, algo que el brasileño no hace.

Fede Valverde ha dejado de tener relación con Vinicius

De hecho, con Carlo Ancelotti, el extremo ya hacía lo que quería y tenía unos privilegios muy elevados, ya que era de los pocos que no tenía ninguna responsabilidad sobre el campo, especialmente a la hora de defender o presionar. Parecía que con Alonso esto cambiaría, pero Vinicius, a pesar de las broncas del tolosarra, ha seguido sin hacer caso, como si aún tuviera esos privilegios.

Su falta de presión y actitud defensa perjudica al equipo, por lo que algunos integrantes de la plantilla, como los pesos pesados, haciendo hincapié en Fede Valverde, están hartos del comportamiento del delantero y han acabado de romper la poca relación que había con él. Vinicius se ha quedado muy solo en el vestuario y solo tiene trato con sus compatriotas, es decir, el clan brasileño.

El brasileño no lo está pasando bien en el Madrid

El atacante no está viviendo sus mejores días en el Madrid, teniendo en cuenta que su rendimiento en el Mundial de Clubes ha dejado mucho que desear, poniéndolo en el punto de mira. Además, las negociaciones para su renovación no acaban de avanzar, en gran parte por las altas exigencias de los representantes del jugador, por lo que no se descarta ningún escenario de cara a los próximos meses.