Fede Valverde deja de ser intocable en el once del Real Madrid y arrancará desde el banquillo

Fede Valverde es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y uno de los pesos pesados en el vestuario. El uruguayo ha sido intocable en las últimas temporadas bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, pero la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Santiago Bernabéu podría provocar cambios significativos en los minutos que dispute el centrocampista el próximo año.

De hecho, el tolosarra ya le habría comunicado al jugador que dejará de ser intocable en el once y algunos encuentros los empezará desde el banquillo. Eso sí, le ha dejado claro que no será ningún castigo ni tampoco porque no confíe en él, sino que será para dosificarlo y evitar que llegue fundido al final de la campaña, como pasó en la anterior y se demostró en el terreno de juego.

Xabi Alonso le ha comunicado a Fede Valverde que deberá dosificarlo

Valverde llegó a disputar hasta 72 partidos la temporada 2024/25, contando también con la selección uruguaya, lo que provocó que alcanzara los 6.125 minutos de juego. El uruguayo llegó muy cansado a los últimos meses del curso, y teniendo en cuenta su importancia en el equipo, tanto Alonso como el cuerpo técnico quieren evitar que esta situación se repita en la siguiente.

El técnico le ha comunicado al uruguayo que será dosificado y han diseñado un plan específico para que sea titular en los encuentros más importantes, pero aquellos en los que no sea tan necesitado, pueda descansar desde el banquillo y entrar en las segundas partes si fuera indispensable. Valverde tiene una fortaleza física inconmensurable, pero también necesita descanso en sus pies.

El técnico no quiere que el uruguayo llegue fundido a final de curso

Una vez más, el centrocampista volverá a ser una de las piezas clave en la sala de máquinas del Madrid, más aún cuando podrá llevar el brazalete de capitán en muchos partidos. Con la salida de Luka Modric y Lucas Vázquez, Valverde pasará a ser el segundo capitán, y teniendo en cuenta que Dani Carvajal no será titular siempre, el uruguayo será el encargado de llevar la cinta en muchos enfrentamientos.