Fede Valverde y Dani Carvajal, también Mbappé, creen que van a acabar mal, Xabi Alonso no le pasa ni una

Xabi Alonso ha aterrizado en el banquillo del Real Madrid con mano dura y no dejará pasar ni una a todos los jugadores, incluido a las estrellas. Por eso, algunos pesos pesados del vestuario como Fede Valverde, Dani Carvajal o incluso Kylian Mbappé creen que esta situación con otro futbolista muy importante del equipo va a acabar mal por la actitud que tiene, tanto dentro como fuera del campo.

Se trata de Vinicius, uno de los jugadores más polémicos del conjunto blanco y cuyo futuro está en duda en los últimos días por los constantes problemas con su renovación. Además, en el primer y único partido de pretemporada que el Madrid jugó contra el Tirol austríaco, se captó a la perfección el hartazgo que Alonso tiene con el brasileño y su falta de intensidad en el terreno de juego.

Xabi Alonso gritó a Vinicius para que presionara

Los micrófonos captaron un grito del entrenador a Vinicius por su pasividad a la hora de presionar la salida de balón del rival, uno de los aspectos más importantes en el estilo de juego del tolosarra y en el que ha hecho más hincapié desde su llegada al Santiago Bernabéu. Por eso, quiere que todos sus jugadores estén entregados al máximo, incluidas las estrellas del equipo.

Alonso está teniendo muchos problemas para que el brasileño capte su mensaje, ya que el extremo cree que no necesita defender y presionar al máximo nivel, teniendo en cuenta que, luego, tendría menos físico para atacar. Aun así, el entrenador sigue advirtiéndole y no ha sido la primera vez que ha pasado, ya que en el Mundial de Clubes también tuvo que gritarle desde la banda.

El tolosarra no tendrá ningún problema en sentarlo

Con Carlo Ancelotti, la situación era muy diferente y futbolistas como Vinicius podían hacer lo que quisieran, pero esto ha cambiado con la llegada de Alonso. Por eso, el vasco ya ha asegurado de que no tendrá ningún problema a la hora de sentar a algún jugador, por muy estrella que sea, si no cumple con los requisitos mínimos que se tienen que tener sobre el césped.