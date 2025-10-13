Fede Valverde entra en la operación, no hay acuerdo, pero Xabi Alonso ve el cambio con buenos ojos

Fede Valverde no está teniendo una temporada sencilla en el Real Madrid. Además del bajo nivel que ha demostrado en el terreno de juego en este inicio de curso, sus polémicas con Xabi Alonso han colocado al uruguayo en el punto de mira. Tanto, que en el conjunto blanco ya se están planteando seriamente la posibilidad de que el centrocampista abandone el club el próximo verano.

La intención del Madrid es reforzar el centro del campo la campaña que viene y, teniendo en cuenta el overbooking que habría en la medular, Valverde podría ser el sacrificado. En un principio, los blancos utilizarán la opción de recompra que tienen en el contrato de Nico Paz para que el internacional argentino vuelva al Santiago Bernabéu después de haber pasado los últimos años en el Como.

Xabi Alonso vería con buenos ojos un cambio entre Fede Valverde y Nico Paz

Si el centrocampista acaba llegando, como parece que será el caso después de muchas incertidumbres en los últimos veranos, el uruguayo podría ser vendido para recaudar dinero y poder reforzar otras posiciones. A pesar de que aún no hay ningún tipo de acuerdo y no se ha acordado ninguna operación, muchos equipos, especialmente de la Premier League, están interesados en Valverde.

Xabi Alonso ya ha dejado claro a la dirección deportiva que vería con buenos ojos este cambio, ya que la relación entre el tolosarra y el jugador es muy mala después de que Valverde se negara a jugar en el lateral derecho tras las lesiones que el equipo sufrió en esa posición, dejando huérfana la banda derecha. Sin embargo, al uruguayo no le gusta jugar ahí y evitó hacerlo.

El centrocampista del Como volverá al Madrid la temporada que viene y el uruguayo sería el sacrificado

Desde entonces, el trato entre ambos ha sido muy malo y el técnico ha dado el visto bueno a que el centrocampista acabe saliendo, ya que no quiere situaciones tóxicas en el vestuario, como aseguró en su primer día en el banquillo del Madrid. A pesar de que sea una estrella, cualquiera que no haga caso a las indicaciones del técnico será castigado y, en este caso, sacrificado de cara al futuro.