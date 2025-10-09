Fede Valverde no tiene la continuidad garantizada en el Real Madrid

Fede Valverde no está viviendo una situación fácil en el Real Madrid. El centrocampista ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas, teniendo en cuenta que se negó a jugar en el lateral derecho y fue castigado por Xabi Alonso. Además, su rendimiento en este inicio de temporada tampoco está siendo nada bueno, lo que está provocando un giro de guion con su futuro.

De hecho, su continuidad no está nada garantizada después de todos los acontecimientos ocurridos últimamente. Su mala relación con el técnico lo ha marcado de lleno y, al contrario que había pasado en los últimos años, ya no se descarta una posible salida del uruguayo en el caso de que llegara una oferta decente a los despachos de Santiago Bernabéu, ya que ha dejado de ser intocable.

Fede Valverde podría acabar saliendo del Madrid si llegara una buena oferta

Una buena oferta le podría abrir la puerta de salida, y es que el tolosarra ha quedado muy descontento con la actitud que ha tenido con toda la polémica sobre la posibilidad de jugar en la banda, una demarcación que al jugador no le gusta nada, como ya ha dejado claro en público y en privado. Aun así, Alonso cree que todos los futbolistas se deben adaptar a las peticiones del entrenador.

El pique entre ambos y el hecho de que su nivel haya disminuido respecto a las últimas campañas lo podrían colocar en el escaparate. Valverde tiene muchos pretendientes en la Premier League, y sabiendo el poderío económico de la liga inglesa, no sería descartable que llegara una oferta muy potente procedente de Inglaterra. Y ahí, el Madrid se plantearía seriamente la posibilidad de venderlo.

El centrocampista uruguayo ha perdido el papel de intocable

Por lo tanto, el uruguayo ha dejado de ser alguien intocable en el Madrid, a pesar de que es uno de los capitanes del equipo y uno de los pesos pesados del vestuario. El centrocampista ha perdido este papel después de la trifulca que sufrió con Alonso y eso, sumado a su pobre rendimiento en el campo, ha hecho que su continuidad no esté del todo garantizada de manera sorprendente.