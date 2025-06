Fede Valverde frena una trifulca en el vestuario del Real Madrid con Courtois de protagonista

El Real Madrid consiguió un triunfo importante en su segundo partido del Mundial de Clubes para encarar su pase a los octavos de final de la competición. La victoria ante el Pachuca por 3-1 permitió a los blancos sumar los tres puntos, aunque se tuvieron que trabajar más de lo previsto por la expulsión de Raúl Asencio en los primeros compases del encuentro, dejando al equipo con 10.

El central volvió a cometer un error clamoroso, como el que ya hizo en el primer enfrentamiento, provocando un penalti absurdo, mientras que en el segundo se expulsó tras derribar a un delantero rival en el borde del área cuando este iba a encarar a Thibaut Courtois. Precisamente, el belga fue uno de los protagonistas de una trifulca que estuvo a punto de producirse en el vestuario.

Fede Valverde evitó una trifulca entre Courtois y Asencio

Después del partido, el portero le pidió explicaciones a Asencio de su expulsión, algo que no sentó nada bien al defensa, así como las declaraciones del guardameta. El jugador no entendió nada que un compañero le criticara abiertamente delante de los medios de comunicación y no se tomó nada bien que lo señalara públicamente después de todo lo que está sufriendo.

Por eso, Fede Valverde, uno de los pesos pesados del vestuario, tuvo que intervenir para detener esta tensión creciente y evitar que la trifulca fuera a más, teniendo en cuenta que Courtois no se iba a detener y Asencio estaba muy furioso después de la tarjeta roja y de las quejas de su compañero, siendo la segunda vez en los dos partidos del Mundial de Clubes que lo señalaba directamente.

El defensa está quedando completamente señalado por su bajo nivel

Aun así, Asencio está en el punto de mira, no solo del portero belga, sino de otros futbolistas del vestuario, por el pésimo rendimiento que está demostrando en el terreno de juego y que solo hace que perjudicar los intereses del Madrid. Por eso, algunos jugadores ya le han pedido a Xabi Alonso que lo deje en el banquillo para evitar que el conjunto blanco continúe teniendo estos problemas.