Fede Valverde guarda silencio, pero en el vestuario es un secreto a voces, está perjudicando al Real Madrid

Fede Valverde es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y uno de los capitanes del equipo. El uruguayo tiene voz y voto en el vestuario, y aunque ha guardado silencio respecto al estado de forma de un futbolista de la plantilla, la gran mayoría del equipo cree que este en cuestión está perjudicando al conjunto blanco, lo que se ha convertido en un secreto a voces.

Se trata de David Alaba, uno de los defensas del Madrid que fue titular por segunda vez esta temporada en el último partido contra el Getafe. Sin embargo, el austríaco volvió a estar lejos de su mejor nivel, el que lo ha caracterizado durante toda su carrera, y volvió a ser uno de los señalados, teniendo en cuenta que estuvo muy impreciso y que, además, se marchó lesionado.

En el vestuario creen que David Alaba está perjudicando al Madrid

Aunque el central tuvo una prueba de fuego, ya que es uno de los defensas con los que menos cuenta Xabi Alonso, cometió algunas imprecisiones en la salida de balón, lo que perjudicó el juego del Madrid. Aun así, y de cara al ataque, una falta que picó se convirtió en una de las ocasiones más claras del partido, quitándosela por jerarquía a un Franco Mastantuono que se enfadó al no tener la oportunidad de lanzarla.

Sin embargo, Alaba volvió a ser sustituido al descanso tras una ligera sobrecarga en la pierna derecha, aunque se podría convertir finalmente en una lesión que lo deje fuera de combate las próximas semanas. El austríaco ha vivido un auténtico calvario con las lesiones y parece que no se le acaba, ya que en su segunda titularidad este curso, tuvo que abandonar el campo antes de tiempo.

El austríaco se tuvo que ir sustituido al descanso por lesión

Por eso, varios integrantes de la plantilla y Alonso en particular, creen que su etapa en el fútbol debería estar terminando, ya que es incapaz de estar sano y olvidarse por completo de las lesiones. En un principio, está viviendo sus últimos meses en el Madrid, ya que acaba contrato a final de temporada y la entidad madrileña no le va a renovar.