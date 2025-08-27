Fede Valverde ha sido de los primeros en saber que se va, no volverá a jugar con el Real Madrid

Fede Valverde es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y una pieza clave del equipo, tanto dentro como fuera del campo, en el vestuario, siendo uno de los pesos pesados. Por eso, el uruguayo se habría enterado de que un futbolista del conjunto blanco se marchará en los últimos días del mercado de fichajes veraniego, ya que no cuenta para Xabi Alonso y ha pedido su salida.

Se trata de Dani Ceballos, uno de los centrocampistas que tiene la puerta de salida abierta. A pesar de que al Madrid no le sobran jugadores en la medular y, de hecho, el perfil del andaluz es uno de los que menos hay, el tolosarra ha decidido no contar con él, lo que ha provocado su salida inmediata en los próximos días. Su destino, después de las negociaciones, apunta a Francia.

Aunque a Ceballos le apetecía volver al club de su vida, el Real Betis, y así lo dejó claro en algunos mensajes en las redes sociales, la entidad andaluza no ha podido llegar a las exigencias económicas que habría puesto el Madrid encima de la mesa. Por eso, el Olympique de Marsella ha sido el equipo que sí que lo ha hecho y el jugador habría aceptado marcharse allí para tener más minutos.

La operación parece destinada a una cesión con opción de compra de unos 15 millones de euros, el precio que estaba buscando el conjunto blanco para dejar salir a Ceballos si así lo pedía. Aunque no contaba para Alonso, el técnico estaba dispuesto a que se quedara para tener un recurso más en la plantilla, a pesar de que era de los últimos mediocentros en su rotación.

Aun así, en el vestuario y en el club tampoco han acabado muy felices con la actitud del andaluz, teniendo en cuenta sus mensajes en las redes sociales pidiendo su salida y, además, su comportamiento en el campo, ya que ha jugado distraído en el poco tiempo que ha podido estar sobre el césped, dejando claro que se quería marchar del Madrid.