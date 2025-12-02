Fede Valverde lidera el grupo de jugadores que quiere acabar con Xabi Alonso en el Real Madrid

Fede Valverde es uno de los jugadores más importantes dentro del Real Madrid y uno de los pesos pesados dentro del vestuario, siendo uno de los capitanes del equipo. Y ahí, el uruguayo está tirando de influencia y liderando un grupo de futbolistas que quiere acabar con Xabi Alonso, ya que estarían pidiendo su destitución inmediata como entrenador del conjunto blanco.

El centrocampista no tiene ningún tipo de relación con el tolosarra después del rifirrafe que tuvieron ambos hace un par de meses, cuando Valverde se negó a jugar en el lateral derecho, lo que provocó que Alonso lo dejara en el banquillo sin jugar. Desde entonces, el uruguayo es uno de los detractores del técnico e incluso se le ha acusado de hacerle la cama en los últimos partidos, jugando mal a propósito.

Valverde lidera al grupo de jugadores que quieren que Alonso sea destituido

Por eso, el jugador ha sido uno de los que ha hablado más con Florentino Pérez para proponerle su destitución, ya que cree que con Alonso el equipo no jugará a nada y no se conseguirán títulos esta temporada. Valverde le ha recomendado al presidente que traiga a un técnico con más experiencia y más bagaje internacional, ya que piensa que el tolosarra no está capacitado para entrenar al Madrid.

En este grupo que lidera Valverde también hay otros pesos pesados como Vinicius, Rodrygo Goes o Jude Bellingham, ya que son jugadores que tampoco están satisfechos con el trabajo y las decisiones que ha ido tomando el vasco durante estos primeros meses de la temporada. El primero ha dejado de ser intocable en el Madrid, mientras que el segundo ha pasado de ser insustituible a tener un rol de suplente.

Tanto el uruguayo como Vinicius o Rodrygo quieren fuera al técnico tolosarra

Por lo tanto, está por ver qué decisión tomará Florentino. La realidad es que Alonso está en la cuerda floja y un nuevo descalabro en los próximos partidos podría suponer su final como entrenador del conjunto blanco, algo que están deseando jugadores muy importantes dentro del vestuario como Valverde o Vinicius. Y ahí, no se descarta que pierdan a propósito para que el tolosarra sea destituido de su cargo.