Fede Valverde quiere echar a Xabi Alonso y piden a Florentino Pérez que intervenga

Fede Valverde es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid, siendo uno de los capitanes y pesos pesados del equipo. Sin embargo, el uruguayo no tiene una buena relación con Xabi Alonso desde la llegada del técnico al banquillo del conjunto blanco y, a partir de ahí, el centrocampista habría pedido su destitución por el mal trato que hay entre ambos por distintos motivos.

Además del hecho de que se negara a jugar en el lateral derecho a petición del entrenador, sabiendo que el equipo no contaba con jugadores naturales para esa posición por las lesiones, en el último partido de Liga ante el Elche también se demostró que Valverde le estaría haciendo la cama al vasco, ya que en una jugada no replegó y se puso a andar en vez de correr para recuperar el balón.

Fede Valverde ha estado pidiendo la destitución de Xabi Alonso las últimas semanas

Aunque el mismo futbolista ha dejado claro en las redes sociales que la plantilla está con el técnico, la realidad es que Valverde no ha parado de pedir su destitución en las últimas semanas, lo que ha provocado que varios sectores dentro del club le hayan tenido que pedir a Florentino Pérez que intervenga para calmar la situación y evitar que acabe de explotar todo.

Además, en los medios de comunicación también ha habido este pensamiento. El periodista Siro López cree que el presidente debería intervenir llamando al jugador al despacho y, si no quiere que Alonso continúe, que traiga una oferta en enero y que se vaya, dejando claro que el club y el técnico están por encima de cualquier futbolista que no esté a gusto en el Madrid.

Algunos sectores se están quejando del centrocampista uruguayo por su insistencia

La situación entre gran parte del vestuario y Alonso es muy tensa, especialmente con varios pesos pesados, como el propio Valverde, por lo que está por ver cómo se irá desarrollando toda la historia. En un principio, Florentino Pérez habría puesto paz para calmar la tensión y las aguas, pero el tiempo dirá si el presidente lo ha conseguido o no.