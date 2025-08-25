Fede Valverde no le habla, Courtois ha dejado de reírle las gracias y cada vez son más los que no lo quieren

Fede Valverde y Thibaut Courtois son dos de los jugadores más importantes del Real Madrid y, por ende, de los pesos pesados dentro del vestuario. Por eso, tanto el uruguayo como el belga ya están hartos de la actitud tóxica de una de las estrellas del equipo y, de hecho, no son los únicos, ya que cada vez son más los que lo quieren fuera porque empiezan a estar muy cansados de él.

Se trata de Vinicius, uno de los futbolistas más polémicos de la plantilla por toda la tensión que se vive a su alrededor. El brasileño volvió a ser noticia en la victoria del conjunto blanco ante el Real Oviedo en Liga, ya que Xabi Alonso lo castigó, dejándolo en el banquillo, lo que provocó la ira del atacante, a pesar de que el técnico ya le había advertido de que lo sentaría si no mejoraba su actitud.

Valverde y Courtois están hartos del comportamiento de Vinicius

Además, cuando entró al terreno de juego, el extremo fue muy provocador, especialmente de cara a la afición rival, y también se encaró con el árbitro, lo que le costó una tarjeta amarilla e incluso podría haber sido algo más si sus compañeros no le hubieran parado. Por eso, algunos jugadores del Madrid están hartos de esta actitud que solo perjudica los intereses del equipo.

Varios futbolistas están cansados de tener que evitar que el equipo se quede con uno menos en el caso de una supuesta expulsión de Vinicius, teniendo en cuenta que el brasileño ha estado muy cerca de haber sido enviado a la calle en multitud de ocasiones, pero la intervención de algunos compañeros ha sido clave para evitarlo, pero están hartos de hacerlo en prácticamente cada partido.

Algunos jugadores del Madrid quieren que el club lo venda

Aunque Florentino Pérez ha hablado con él para que cambie el comportamiento y sea más positivo para el club, Vinicius lleva tiempo sin cambiar y no tiene pinta de que vaya a hacerlo lo más pronto posible, por lo que en el vestuario se ha hablado ya incluso de hacer una petición para que lo vendan, ya que no lo aguantan más.