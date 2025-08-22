Vinicius le ha pedido que se quede para fastidiar a Xabi Alonso

La relación entre Vinicius y Xabi Alonso no ha empezado con buen pie. Las altas exigencias que ha puesto el nuevo entrenador del Real Madrid en los entrenamientos y en el terreno de juego no han gustado nada al brasileño, ya que no está de acuerdo en tener que defender y presionar demasiado al ser uno de los atacantes del equipo, perdiendo el fuelle físico durante los encuentros.

Por eso, el extremo, al ver que su amistad con el técnico irá a peor, le habría pedido a un compatriota suyo que tiene la puerta de salida abierta del Madrid, que se acabe quedando en el conjunto blanco para fastidiar al tolosarra. Se trata de Rodrygo Goes, uno de los jugadores que está en el punto de mira, ya que no cuenta para Alonso y su salida se podría producir en las próximas semanas.

Vinicius le ha pedido a Rodrygo que se quede

Además de este enfrentamiento entre Vinicius y el entrenador, el extremo quiere que su compañero en la selección se acabe quedando, ya que es considerado uno de sus mejores amigos dentro del club y no quiere perder a un apoyo muy importante en el vestuario, teniendo en cuenta que la relación con otros futbolistas ha decaído por su actitud tóxica en los últimos meses.

Aun así, está por ver cómo acabará siendo el futuro de Rodrygo. El jugador sabe que ya no será titular con Alonso, como se ha demostrado en los partidos donde el vasco ya ha ocupado el banquillo, por lo que aceptaría una salida del Madrid si encontrase un destino apetecible, algo que, de momento, no ha llegado. Además, las altas exigencias del club para su salida también están dificultando todo.

El brasileño tiene la puerta de salida abierta

De momento, el brasileño tiene el apoyo de su compatriota, Vinicius, y le ha recomendado que se quede en el Madrid porque, debido a su calidad, acabará teniendo la confianza del técnico y recuperando su sitio en el once titular, ya que cree que no hay muchos futbolistas más de la plantilla que le puedan superar si está al mejor nivel en materia deportiva y también en confianza.